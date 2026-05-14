Nhiều nhà chờ xe buýt TP.HCM nhếch nhác, bị chiếm dụng: Ai chịu trách nhiệm?

Chiều 14.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp, phóng viên Thanh Niên đã đặt câu hỏi về tình trạng nhà chờ xe buýt ở TP.HCM nhếch nhác suốt nhiều năm, không xử lý dứt điểm.

Cuộc họp báo diễn ra chiều 14.5 tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao nhà chờ xe buýt nhếch nhác kéo dài?

Trả lời câu hỏi, ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thời gian qua Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng) đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa và vệ sinh hệ thống hạ tầng xe buýt trên toàn địa bàn.

Công tác này được triển khai đồng bộ đối với hơn 14.000 điểm dừng xe buýt (1.030 nhà chờ, 3.978 trụ dừng) cùng hệ thống bến bãi xe buýt nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Qua kiểm tra, trung tâm ghi nhận một số hành vi vi phạm phổ biến như: phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định lấn chiếm khu vực điểm dừng xe buýt; tình trạng buôn bán, để vật dụng, sinh hoạt tại khu vực nhà chờ; xả rác, tập kết rác không đúng quy định hoặc treo dán quảng cáo trái phép.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tình trạng vi phạm diễn biến khá phức tạp và có xu hướng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi, nhất là tại các khu vực đông dân cư, chợ tự phát hoặc nơi có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ", đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Cũng theo đơn vị này, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi công tác kiểm tra, xử lý cần được thực hiện thường xuyên, liên tục mới có thể duy trì hiệu quả lâu dài.

Đơn vị quản lý gặp khó khi nhà chờ xe buýt bị lấn chiếm

Theo ông Lê Đức Anh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hiện có nhiệm vụ quản lý, vận hành, duy tu hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt; thường xuyên kiểm tra tình trạng các điểm dừng, nhà chờ và phối hợp xử lý các bất cập phát sinh.

Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi như buôn bán lấn chiếm, tập kết rác trái phép hay dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực nhà chờ xe buýt lại thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại địa bàn.

Do không có quyền xử phạt vi phạm hành chính nên trung tâm chủ yếu kiểm tra thực tế, ghi nhận hiện trạng rồi gửi văn bản đề nghị địa phương phối hợp xử lý. Từ ngày 17.3.2026 đến nay, đơn vị đã ban hành 75 văn bản gửi UBND các phường, xã và Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị xử lý các vi phạm tại điểm dừng, nhà chờ xe buýt.

"Việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn do vi phạm diễn ra thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, thiếu lực lượng giám sát liên tục tại các điểm nóng và nhiều nơi tái lấn chiếm sau khi bị xử lý. Ngoài ra, hiện chưa có cơ chế bắt buộc các địa phương phản hồi kết quả xử lý cho trung tâm để theo dõi, phối hợp", đại diện Sở Xây dựng chia sẻ.

Trạm chờ xe buýt trên quốc lộ 1 (đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân) bị bủa vây bởi rác thải sinh hoạt ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Đại diện Sở Xây dựng cho biết thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tăng cường kiểm tra, duy tu, vệ sinh hệ thống nhà chờ, trụ dừng xe buýt; khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, vẽ bậy, che khuất thông tin và nghiên cứu triển khai các mẫu nhà chờ mới theo hướng hiện đại, tiện ích hơn.

Đồng thời, trung tâm sẽ phối hợp UBND các phường, xã và lực lượng chức năng tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm nhà chờ, dừng đỗ xe trái phép, buôn bán tự phát, tập kết rác tại các điểm dừng xe buýt, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.

Ngoài ra, đơn vị sẽ đẩy mạnh tiếp nhận phản ánh từ người dân để phát hiện sớm vi phạm; đồng thời kiến nghị thành phố yêu cầu địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra thường xuyên và có cơ chế phản hồi kết quả xử lý nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp