Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nhếch nhác điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác

Võ Hà Lam - Trung Dung
10/05/2026 11:59 GMT+7

Hàng loạt điểm chờ xe buýt ở TP.HCM bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, bãi giữ xe, điểm tập kết rác, gây mất mỹ quan đô thị và khiến người dân khó tiếp cận phương tiện giao thông công cộng.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven cho thấy hàng loạt điểm chờ xe buýt ở TP.HCM đang bị lấn chiếm nhếch nhác. Nơi bị biến thành điểm buôn bán hàng rong, nơi chất đầy rác thải sinh hoạt, thậm chí bị che khuất bởi bảng hiệu quảng cáo, khiến hành khách chật vật tìm chỗ đứng chờ xe.

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 1.

Tại điểm chờ xe buýt số 136, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước), hành khách buộc phải bước xuống lòng đường để chờ xe do điểm dừng xe buýt bị các hoạt động buôn bán che kín, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Tại một số trạm dừng, người dân phải đứng tràn xuống lòng đường để đón xe do khu vực bên trong nhà chờ bị chiếm dụng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Không ít hành khách, nhất là người lớn tuổi và học sinh, sinh viên tỏ ra ngán ngẩm vì môi trường chờ xe buýt thiếu sạch sẽ, bất tiện và kém an toàn.

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 2.

Trạm chờ xe buýt trên quốc lộ 1A (đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân) bị bủa vây bởi rác thải sinh hoạt

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 3.

Xe cà phê chắn hết bảng hiệu điểm chờ xe buýt số 327 - 329 trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh)

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 4.

Điểm chờ xe buýt trên đường Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa) bị biến thành điểm tập kết rác sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc chờ xe của người dân

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng bằng chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân, việc trả lại đúng chức năng cho các điểm chờ xe buýt được xem là yêu cầu cấp thiết.

Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố cần đồng thời nâng cấp chất lượng hạ tầng và bảo đảm các điểm dừng, trạm dừng xe buýt được sử dụng đúng công năng, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Nếu tình trạng lấn chiếm điểm chờ vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe buýt.

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 5.

Điểm chờ xe buýt số 136 trên quốc lộ 13 bị lấn chiếm bởi hàng quán, bảng hiệu

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 6.

Trạm dừng xe buýt số 30D, đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp) bị bao vây bởi vật liệu, rác thải xây dựng công trình

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ giao thông công cộng (Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM), cho biết việc đầu tư về hạ tầng phục vụ xe buýt như nhà chờ và các bảng thông tin trực tuyến cũng được thành phố quan tâm để triển khai. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh lại mạng lưới tuyến xe buýt cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính để mạng lưới xe buýt công cộng phục vụ tốt hơn cho người dân TP.HCM.

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 7.

Bảng hiệu điểm dừng xe buýt số 261 trên quốc lộ 13 gần như bị che khuất bởi hàng quán. Đây là điểm đón, trả khách của các tuyến 19, 91, 05, 61-8 và 171

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 9.

Một điểm chờ xe buýt trên đường Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa) bị thùng rác và xe máy vây kín, gây cản trở việc lên xuống xe của hành khách và làm mất mỹ quan đô thị

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 10.

Phía sau một nhà chờ xe buýt trên đường Trường Sơn (phường Tân Sơn Hòa) bị biến thành điểm tập kết xe rác, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến trải nghiệm chờ xe của hành khách

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Bát nháo điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác - Ảnh 11.

Một nhà chờ xe buýt trên đường Phan Văn Trị trở thành điểm bán nước, buôn bán hàng rong

ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Tin liên quan

Nhiều nhà chờ xe buýt ở TP.HCM nhếch nhác

Nhiều nhà chờ xe buýt ở TP.HCM nhếch nhác

Nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.HCM đang bị người sử dụng chê vì quá hôi, nhếch nhác và thiếu an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

nhà chờ xe buýt trạm chờ xe buýt TP.HCM miễn vé xe buýt phương tiện công cộng TP.HCM TP.HCM điểm chờ xe buýt bị chiếm dụng Nhếch nhác điểm chờ xe buýt ở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận