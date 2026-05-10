Nhếch nhác điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven cho thấy hàng loạt điểm chờ xe buýt ở TP.HCM đang bị lấn chiếm nhếch nhác. Nơi bị biến thành điểm buôn bán hàng rong, nơi chất đầy rác thải sinh hoạt, thậm chí bị che khuất bởi bảng hiệu quảng cáo, khiến hành khách chật vật tìm chỗ đứng chờ xe.

Tại điểm chờ xe buýt số 136, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước), hành khách buộc phải bước xuống lòng đường để chờ xe do điểm dừng xe buýt bị các hoạt động buôn bán che kín, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Tại một số trạm dừng, người dân phải đứng tràn xuống lòng đường để đón xe do khu vực bên trong nhà chờ bị chiếm dụng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Không ít hành khách, nhất là người lớn tuổi và học sinh, sinh viên tỏ ra ngán ngẩm vì môi trường chờ xe buýt thiếu sạch sẽ, bất tiện và kém an toàn.

Trạm chờ xe buýt trên quốc lộ 1A (đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân) bị bủa vây bởi rác thải sinh hoạt ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Xe cà phê chắn hết bảng hiệu điểm chờ xe buýt số 327 - 329 trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh) ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Điểm chờ xe buýt trên đường Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa) bị biến thành điểm tập kết rác sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc chờ xe của người dân ẢNH: VÕ PHƯƠNG DIỆU

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng bằng chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân, việc trả lại đúng chức năng cho các điểm chờ xe buýt được xem là yêu cầu cấp thiết.

Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố cần đồng thời nâng cấp chất lượng hạ tầng và bảo đảm các điểm dừng, trạm dừng xe buýt được sử dụng đúng công năng, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Nếu tình trạng lấn chiếm điểm chờ vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe buýt.