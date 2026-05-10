Nhếch nhác điểm chờ xe buýt ở TP.HCM: Chỗ bị chiếm dụng, nơi thành bãi rác

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven cho thấy hàng loạt điểm chờ xe buýt ở TP.HCM đang bị lấn chiếm nhếch nhác. Nơi bị biến thành điểm buôn bán hàng rong, nơi chất đầy rác thải sinh hoạt, thậm chí bị che khuất bởi bảng hiệu quảng cáo, khiến hành khách chật vật tìm chỗ đứng chờ xe.
Tại một số trạm dừng, người dân phải đứng tràn xuống lòng đường để đón xe do khu vực bên trong nhà chờ bị chiếm dụng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Không ít hành khách, nhất là người lớn tuổi và học sinh, sinh viên tỏ ra ngán ngẩm vì môi trường chờ xe buýt thiếu sạch sẽ, bất tiện và kém an toàn.
Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng bằng chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân, việc trả lại đúng chức năng cho các điểm chờ xe buýt được xem là yêu cầu cấp thiết.
Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố cần đồng thời nâng cấp chất lượng hạ tầng và bảo đảm các điểm dừng, trạm dừng xe buýt được sử dụng đúng công năng, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Nếu tình trạng lấn chiếm điểm chờ vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe buýt.
Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ giao thông công cộng (Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM), cho biết việc đầu tư về hạ tầng phục vụ xe buýt như nhà chờ và các bảng thông tin trực tuyến cũng được thành phố quan tâm để triển khai. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh lại mạng lưới tuyến xe buýt cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính để mạng lưới xe buýt công cộng phục vụ tốt hơn cho người dân TP.HCM.
Bình luận (0)