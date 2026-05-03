Xe buýt phải tiện hơn, rộng khắp hơn





Như Thanh Niên đưa tin, cùng với việc miễn phí xe buýt, Sở Xây dựng TP.HCM mới đây đã đề xuất hàng loạt giải pháp để kéo người dân đến gần hơn với giao thông công cộng (GTCC).

Cụ thể, trong đề án gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra 27 nhóm giải pháp triển khai đến năm 2030. Trong đó, TP dự kiến sắp xếp lại các tuyến hiện hữu, mở thêm xe buýt điện, tăng xe buýt cỡ nhỏ đi sâu vào khu dân cư để cải thiện khả năng tiếp cận. Mạng lưới này cũng được tính toán mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và sân bay Long Thành (TP.Đồng Nai) trong tương lai.

TP.HCM đang nghiên cứu hàng loạt giải pháp từ miễn phí vé, tối ưu lộ trình đến nâng cấp hạ tầng nhằm tăng sức hút cho xe buýt ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở góc độ hạ tầng, TP.HCM nghiên cứu làn ưu tiên cho xe buýt tại một số tuyến phù hợp, nâng cấp bến xe, trạm trung chuyển, cải thiện lối đi bộ và kết nối giữa các loại hình GTCC.

Song song đó là các giải pháp về vận hành như hoàn thiện hệ thống vé điện tử dùng chung, thanh toán không tiền mặt, nâng cấp ứng dụng tra cứu lộ trình theo thời gian thực và điều chỉnh linh hoạt tần suất theo nhu cầu thực tế.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các đợt miễn vé trước đây từng giúp lượng hành khách tăng mạnh nhưng hiệu ứng chưa bền vững nếu không đi kèm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tín hiệu tích cực

Tiếp nhận thông tin về những giải pháp "kéo người dân đi xe buýt ", đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đánh giá đã có thêm những tín hiệu tích cực trong khâu quản lý, điều hành hệ thống GTCC. BĐ Nguyễn Thị Trà My nhận xét: "Việc TP.HCM chủ động rà soát, tối ưu mạng lưới xe buýt, mở rộng tuyến mới và tích hợp các loại hình vận tải khác là một tín hiệu tích cực. Hy vọng các đề xuất sẽ sớm hiện thực hóa, mang lại nhiều lựa chọn tiện lợi hơn cho người dân, từng bước thay đổi diện mạo GTCC đô thị".

Nhiều BĐ đồng thuận với ý kiến đánh giá "người dân chưa chọn xe buýt như một thói quen di chuyển không phải nằm ở giá vé mà vì xe buýt còn nhiều bất tiện". BĐ Quang Tèo chia sẻ: "Nếu hệ thống GTCC như metro, xe buýt, xe đạp điện miễn phí... phủ khắp các nơi, càng tiện lợi càng tốt, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ xe máy, ô tô cá nhân để chuyển sang GTCC. Do vậy, tôi mong nhà nước nghiên cứu, bố trí sao cho thuận tiện là người dân ủng hộ ngay".

BĐ Sĩ Hà Hồ nhận xét cách thức Sở Xây dựng TP.HCM hướng tới nhóm giải pháp "cải thiện khả năng tiếp cận xe buýt" chính là "giải pháp đầu tiên để tạo sự thuận tiện trong việc bắt, đón xe buýt". BĐ này phân tích thêm: "GTCC chỉ có thể thu hút người dân bằng sự thuận tiện. Đầu tiên là tăng lượng xe buýt trên mỗi tuyến, đưa các điểm xe đạp công cộng tới các điểm bắt, đón xe buýt, tăng cường chất lượng phục vụ. Tiếp theo là tăng tốc độ di chuyển của xe buýt trong đô thị bằng làn ưu tiên…".

Tạo thói quen

Đa số BĐ đánh giá việc TP.HCM đang hướng đến kế hoạch bổ sung bãi giữ xe tại các đầu mối giao thông để người dân có thể gửi phương tiện cá nhân, sau đó tiếp tục hành trình bằng xe buýt (mô hình "park and ride") là hướng tiếp cận thích hợp giúp người dân hình thành thói quen di chuyển bằng hệ thống GTCC.

BĐ Lê My cho biết: "Tôi đánh giá cao việc TP.HCM nghiên cứu áp dụng mô hình "park and ride" và kết nối đồng bộ các phương tiện GTCC. Khi người dân được tạo điều kiện thuận tiện từ nhà đến trạm, chắc chắn lượng khách sử dụng xe buýt sẽ tăng lên đáng kể. Các giải pháp phải song hành từ miễn phí vé đến đầu tư hạ tầng mới tạo ra chuyển biến thật sự".

"Miễn vé xe buýt là giải pháp ngắn hạn, nâng cao trải nghiệm tiếp cận xe buýt là giải pháp bền vững. Nếu tổ chức hợp lý các bãi giữ xe, đồng thời giảm hoặc miễn phí gửi xe cho người sử dụng xe buýt, chắc chắn người dân sẽ chủ động chuyển đổi thói quen di chuyển", BĐ Đặng Nhật Minh nhận xét.