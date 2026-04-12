Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lăng kính bạn đọc: Xử lý nghiêm hành vi hủy hoại giống nòi

Kim Lan
(tổng hợp)
12/04/2026 06:31 GMT+7

Bạn đọc mong muốn bên cạnh việc nghiêm khắc xử lý những hành vi hủy hoại giống nòi, cơ quan chức năng còn phải nghiêm khắc nêu cao vấn đề chịu trách nhiệm khi bỏ lọt sai phạm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công tác quý 1/2026 trên địa bàn, bức xúc trước vụ 300 tấn thịt bẩn, thịt bệnh tuồn vào các bếp ăn trường học, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập hàng vào các bếp ăn tập thể, trường học, công ty.

Heo bệnh giết mổ tại cơ sở Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) bị cơ quan chức năng phát hiện

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã xảy ra trong thời gian dài, số lượng lớn.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này liên quan đến hành vi hủy hoại giống nòi. Đồng thời, trung tướng Tùng kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các trung tâm kiểm dịch, chính quyền cơ sở liên quan… khi để sai phạm kéo dài.

Không dừng ở thực phẩm bẩn

Tiếp nhận những thông tin bức xúc từ chính người đứng đầu ngành công an TP.Hà Nội, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ tăng mức xử phạt, xử lý hành vi buôn bán thực phẩm bẩn. BĐ Văn Tuấn nêu: "Rất cần có khung hình phạt cao hơn để răn đe. Không chỉ thịt bệnh, thịt bẩn mà còn cả nỗi lo về thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất làm giòn thịt, làm đỏ thịt…".

"Cần nâng xử phạt lên mức cao nhất đối với những hành vi buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn, bệnh. Không thể để những kẻ bất nhân hủy hoại sức khỏe của người dân", BĐ Huy Hoang đề nghị.

Không dừng ở thực phẩm bẩn, đa số BĐ đánh giá các hành vi buôn bán hàng giả, thuốc giả; các hành vi không đảm bảo an toàn sức khỏe, gây độc hại cho người dân… cũng cần quy vào hành vi hủy hoại giống nòi, phải chịu hình phạt cao nhất.

BĐ Le Kha bức xúc: "Tôi tin 100% người dân VN ủng hộ xử lý mạnh tay, thậm chí là xử kịch khung, với hành vi hủy hoại giống nòi, vì những thứ thực phẩm bẩn, thuốc giả… sẽ kéo lùi sự phát triển của dân tộc".

Phòng ngừa tốt vẫn hơn xử phạt nặng

Bày tỏ băn khoăn về 300 tấn thịt bẩn, thịt bệnh đã len lỏi vào một số bếp ăn trường học trong thời gian dài, BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Lẽ ra chúng ta phải ngăn chặn ngay từ đầu, không để thịt bẩn, hàng giả tồn tại trên thị trường mới phải. Phòng ngừa tốt vẫn hơn là chạy theo xử phạt nặng".

BĐ Trung Hoàng cũng trăn trở: "Tôi có cảm giác vấn đề nằm ở điểm rò nào đó trong khâu quản lý, cần tìm các biện pháp để xử lý triệt để hoặc hạn chế tối đa, chứ thấy bao nhiêu vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện rồi, mà người vi phạm chưa biết sợ, vụ sau càng to hơn vụ trước".

Đồng ý với ý kiến của Giám đốc công an TP.Hà Nội, phải coi hành vi sản xuất, chế biến thực phẩm giả, kém chất lượng là hành vi hủy hoại giống nòi.

Diên Hữu Đỗ

Hình phạt nặng thì đương nhiên phải có, nhưng cơ quan chuyên môn quản lý không chặt, có sự thông đồng hay không cũng cần xem xét.

V.C.T

Xử lý thật nghiêm những cán bộ kiểm dịch và cán bộ cơ sở đã không kiểm tra, cố ý để lọt thịt bẩn, thịt bệnh.

Thom Do

"Ủng hộ xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tiếp tay cho hành vi hủy hoại giống nòi. Chỉ như vậy mới bảo đảm môi trường phát triển an toàn cho trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước", BĐ Thuy Le nêu.

Tán thành, BĐ Bùi Thế Lộc cho rằng: "Cần lắm những sản phẩm có chất lượng. Cần lắm việc nâng cao khâu kiểm định, kiểm soát thị trường. Cần lắm việc nâng hình thức xử phạt, bao gồm cả xử phạt các cơ quan quản lý đã lơ là, hoặc cố tình, bỏ lọt hàng bẩn, hàng giả".

Công an TP. Hà Nội xã Nam Phù TP. Hà Nội Lăng kính bạn đọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận