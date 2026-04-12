Lăng kính bạn đọc: Xử lý nghiêm hành vi hủy hoại giống nòi

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công tác quý 1/2026 trên địa bàn, bức xúc trước vụ 300 tấn thịt bẩn, thịt bệnh tuồn vào các bếp ăn trường học, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập hàng vào các bếp ăn tập thể, trường học, công ty.

Heo bệnh giết mổ tại cơ sở Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) bị cơ quan chức năng phát hiện ẢNH: N.B

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã xảy ra trong thời gian dài, số lượng lớn.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này liên quan đến hành vi hủy hoại giống nòi. Đồng thời, trung tướng Tùng kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các trung tâm kiểm dịch, chính quyền cơ sở liên quan… khi để sai phạm kéo dài.

Không dừng ở thực phẩm bẩn

Tiếp nhận những thông tin bức xúc từ chính người đứng đầu ngành công an TP.Hà Nội, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ tăng mức xử phạt, xử lý hành vi buôn bán thực phẩm bẩn. BĐ Văn Tuấn nêu: "Rất cần có khung hình phạt cao hơn để răn đe. Không chỉ thịt bệnh, thịt bẩn mà còn cả nỗi lo về thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất làm giòn thịt, làm đỏ thịt…".

"Cần nâng xử phạt lên mức cao nhất đối với những hành vi buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn, bệnh. Không thể để những kẻ bất nhân hủy hoại sức khỏe của người dân", BĐ Huy Hoang đề nghị.

Không dừng ở thực phẩm bẩn, đa số BĐ đánh giá các hành vi buôn bán hàng giả, thuốc giả; các hành vi không đảm bảo an toàn sức khỏe, gây độc hại cho người dân… cũng cần quy vào hành vi hủy hoại giống nòi, phải chịu hình phạt cao nhất.

BĐ Le Kha bức xúc: "Tôi tin 100% người dân VN ủng hộ xử lý mạnh tay, thậm chí là xử kịch khung, với hành vi hủy hoại giống nòi, vì những thứ thực phẩm bẩn, thuốc giả… sẽ kéo lùi sự phát triển của dân tộc".

Phòng ngừa tốt vẫn hơn xử phạt nặng

Bày tỏ băn khoăn về 300 tấn thịt bẩn, thịt bệnh đã len lỏi vào một số bếp ăn trường học trong thời gian dài, BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Lẽ ra chúng ta phải ngăn chặn ngay từ đầu, không để thịt bẩn, hàng giả tồn tại trên thị trường mới phải. Phòng ngừa tốt vẫn hơn là chạy theo xử phạt nặng".

BĐ Trung Hoàng cũng trăn trở: "Tôi có cảm giác vấn đề nằm ở điểm rò nào đó trong khâu quản lý, cần tìm các biện pháp để xử lý triệt để hoặc hạn chế tối đa, chứ thấy bao nhiêu vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện rồi, mà người vi phạm chưa biết sợ, vụ sau càng to hơn vụ trước".

Đồng ý với ý kiến của Giám đốc công an TP.Hà Nội, phải coi hành vi sản xuất, chế biến thực phẩm giả, kém chất lượng là hành vi hủy hoại giống nòi. Diên Hữu Đỗ Hình phạt nặng thì đương nhiên phải có, nhưng cơ quan chuyên môn quản lý không chặt, có sự thông đồng hay không cũng cần xem xét. V.C.T Xử lý thật nghiêm những cán bộ kiểm dịch và cán bộ cơ sở đã không kiểm tra, cố ý để lọt thịt bẩn, thịt bệnh. Thom Do

"Ủng hộ xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tiếp tay cho hành vi hủy hoại giống nòi. Chỉ như vậy mới bảo đảm môi trường phát triển an toàn cho trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước", BĐ Thuy Le nêu.

Tán thành, BĐ Bùi Thế Lộc cho rằng: "Cần lắm những sản phẩm có chất lượng. Cần lắm việc nâng cao khâu kiểm định, kiểm soát thị trường. Cần lắm việc nâng hình thức xử phạt, bao gồm cả xử phạt các cơ quan quản lý đã lơ là, hoặc cố tình, bỏ lọt hàng bẩn, hàng giả".