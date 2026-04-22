Lăng kính bạn đọc: Giúp người dân không bỡ ngỡ với xăng sinh học

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 30.4, theo đề xuất của Bộ Công thương, lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc sẽ chính thức được áp dụng. Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4, sớm hơn lộ trình dự kiến (1.6.2026) khoảng 2 tháng.

Khảo sát của Thanh Niên với các doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu lớn cho thấy tất cả đều khẳng định "đã sẵn sàng".

Cụ thể, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu VN (PVOil), thông tin đến thời điểm này có thể khẳng định không còn ở trạng thái chuẩn bị hay thử nghiệm nữa, mà đã bước sang giai đoạn sẵn sàng triển khai xăng E10 trong thực tiễn. Sau Hà Nội, Hải Phòng, PVOil mở rộng ra Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP.HCM và sau đó là các tỉnh, thành khác trên cả nước. Hiện các cơ sở pha chế của PVOil đã cung ứng xăng E10 ra thị trường qua hơn 300 cửa hàng xăng dầu, bao gồm các cửa hàng trực thuộc cũng như hệ thống thương nhân phân phối, đại lý.

Xăng sinh học sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống từ tháng 5.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự, tại TP.HCM, đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn cho biết: "Với năng lực pha chế tạo nguồn tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Petrolimex Sài Gòn sẵn sàng đáp ứng toàn diện lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 cho hệ thống của Petrolimex tại khu vực phía nam, bao gồm cả cửa hàng xăng dầu trực thuộc và cửa hàng nhượng quyền".

Đa số các DN khẳng định đang bám sát lộ trình chuyển đổi xăng sinh học, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án và kế hoạch triển khai, đẩy mạnh truyền thông qua website, băng rôn, dựng standee tại các cửa hàng, đồng thời đào tạo nhân viên bán hàng đầy đủ kiến thức để sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về sản phẩm xăng E10 đang có giá bán thấp hơn so với xăng khoáng cùng loại.

Kỳ vọng về "điểm cộng lớn"

Đánh giá việc chuyển đổi mạnh mẽ sang xăng E10 trên phạm vi toàn quốc là "cú hích kinh tế đến từng người dân", bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cho rằng đây sẽ là một cách tiết kiệm hợp lý cho việc di chuyển hằng ngày, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. BĐ Trường Lưu nêu: "Trong bối cảnh chi tiêu vẫn đang tạo áp lực với người lao động, việc xăng E10 có mức giá rẻ hơn so với các loại xăng khoáng truyền thống là một điểm cộng lớn".

Cùng nhận định, BĐ Minh Nghĩa phân tích thêm: "Đối với những người vốn nhạy cảm về thay đổi giá cả nguyên liệu như dân văn phòng chúng tôi thì xăng E10 đang được nhìn nhận như một giải pháp kinh tế hiệu quả, rất đáng kỳ vọng. Đó là chưa đề cập yếu tố thân thiện với môi trường".

BĐ Thanh Hải Đặng khẳng định: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc triển khai bán xăng E10 sớm trên toàn quốc. Nhưng triển khai phải đồng bộ chứ đừng như xăng E5, chỗ có chỗ không". Còn BĐ Hưng Nghiệp lại muốn có thêm "thời gian đệm" để người dân làm quen với xăng sinh học: "Lúc đầu, vẫn cần bán song song cả hai loại xăng khoáng và xăng sinh học để phục vụ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng".

Vượt qua tâm lý e dè

Bên cạnh đặt nhiều kỳ vọng với xăng E10, BĐ đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng thực tế và tác động lâu dài đối với động cơ xe máy, ô tô. BĐ Le Huynh đề nghị: "Cần có khuyến cáo chi tiết, rõ ràng về những động cơ xe sản xuất từ năm nào, loại nào có thể không thích hợp với xăng sinh học để người dân chủ động".

Cùng băn khoăn, BĐ Thuy Le cho biết mình đọc được "nhiều thông tin khen xăng E10", nhưng cũng có nhiều thông tin cho biết "không phải động cơ nào cũng dùng tốt xăng sinh học". Phản hồi băn khoăn trên, BĐ LeQuang nhận xét: "Loại xăng sinh học tương tự, các quốc gia phát triển đã sử dụng vài chục năm nay rồi các bạn ơi. Bình thường thôi, tôi thấy đâu có gì lạ đâu".

BĐ Quốc Thanh góp ý: "Tôi tin tưởng xăng E10 sẽ dễ tiêu thụ. Điều cần làm ngay bây giờ là các cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra thông tin xác nhận xăng sinh học giúp giảm phát thải, phương tiện dùng xăng sinh học được tham gia lưu thông vào vùng phát thải thấp (LEZ) theo lộ trình chung".

"Câu chuyện thuyết phục người dân tin tưởng xăng sinh học E10 không chỉ về giá cả mà còn về niềm tin đối với sự an toàn của phương tiện", BĐ Hoan Tran nêu ý kiến. BĐ Thuy Le đề nghị: "Để giúp người dân giải tỏa tâm lý e dè, bên cạnh nỗ lực của các DN xăng dầu, tôi mong các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn có thêm nhiều nội dung giải thích, thuyết phục người dân".

Giá xăng sinh học rẻ hơn nữa so với xăng khoáng thì người dùng sẽ mua. anhdan1972 Cần tiếp tục chú trọng điều hành, quản lý giá công khai, rõ ràng đối với các sản phẩm xăng sinh học. hoanglong84 Bảo vệ môi trường là tốt , nhưng nước ta là nước đang phát triển, người dân còn nhiều xe và máy móc cần dùng đến xăng khoáng, nếu đổi hết sang xăng E10 liệu các loại xe cũ, máy móc cũ có hoạt động được không? KuKa



