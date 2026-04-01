Xăng sinh học E10: Chiêu tiết kiệm của dân văn phòng và sinh viên

Xăng sinh học E10 là xăng được pha trộn 90% loại xăng khoáng truyền thống (như RON 92 hoặc RON 95) và 10% ethanol (cồn sinh học). Đây là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp giảm phát khí thải.

Theo ghi nhận, sáng 31.3 tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa. Từ sớm, rất nhiều người đã đứng đợi sẵn để đổ xăng.

Anh Phạm Xuân Quyết, nhân viên xăng dầu của cửa hàng này cho biết xăng E10 đã được bán ở cửa hàng vào tháng 8.2025, mỗi ngày có nhiều người mua (đổ) loại xăng này… Hiện tại, loại xăng này có giá bán ở các cửa hàng Petrolimex với giá bán 23.690 đồng/lít (trong khi loại xăng RON 95 là 24.730 đồng/lít).

"Xăng E10 này không chỉ phù hợp với xe gắn máy, mà còn phù hợp kể cả với xe ô tô. Nhiều xe ô tô du lịch 4 chỗ vẫn thường xuyên sử dụng để phục vụ trong việc đi lại trong công việc hằng ngày", anh Quyết cho hay.

Anh Nguyễn Quy (30 tuổi), hiện đang làm thợ cho cửa hàng nhựa nội thất ở P.Trung Mỹ Tây, cho biết từ năm ngoái đã biết được những ưu điểm và lợi ích của loại xăng này. Đây là loại xăng rất thân thiện với môi trường tự nhiên, giúp giảm khí thải và các độc tố khác bên ngoài.

Anh Quy chia sẻ: "Giá xăng phù hợp với túi tiền những người lao động như chúng tôi, vì rẻ hơn so với các loại xăng khác, lại còn thân thiện với môi trường sống. Tôi quyết định lựa chọn E10 để đi lại đỡ phần tốn kém. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Tại cửa hàng Petrolimex, trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiều, chị Trần Thị Kim Vi (30 tuổi) đang sinh sống ở đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, cho hay gần đây cũng đã lựa chọn xăng E10 là loại nhiên liệu để phục vụ trong việc đi lại hằng ngày.

"Chiếc xe gắn máy của mình vẫn đang sử dụng xăng E10. Xe chạy bình thường không có vấn đề gì về động cơ. Thời gian tới, tôi vẫn an tâm sử dụng loại nhiên liệu này", chị Vi nói.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, nhận định sắp tới trên thị trường có 2 loại xăng là RON92E5 và RON95E10. Xăng RON95E10 sẽ chiếm khoảng 85%, RON 92E5 sẽ chiếm khoảng 15%.

"Xăng E10 đã được các nước và khu vực thế giới sử dụng từ lâu, các nước Thailand, Philipines, Ấn Độ và nhiều bang của Mỹ đã dùng đến E20, nên chất lượng xăng hoàn toàn tin cậy đảm bảo. Xăng E10 được bán tại TP.HCM từ năm ngoái và không nhận được khiếu nại nào về chất lượng của xăng E10", ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.