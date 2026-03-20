Giá xăng tăng, vượt 30.000 đồng/lít, người đi làm xa… thở dài

Giá xăng tăng

Những ngày tháng 3, câu chuyện giá xăng tăng đã trở thành chủ đề "nóng" không chỉ trên mạng xã hội mà còn trong từng quán cà phê, góc văn phòng. Khi mức giá bán lẻ xăng RON 95 vượt mốc 30.000 đồng/lít, nhiều người trẻ, đặc biệt là những người đi làm xa, cách nơi ở hơn 15, 20 km cho biết cảm nhận rõ rệt áp lực chi phí di chuyển mỗi ngày.

Giá xăng tăng, người trẻ ở xa chỗ làm cảm thấy buồn rầu vì chi phí đi lại sẽ cao hơn ẢNH: THANH NAM

Trần Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ ở 526 Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P. Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết làm việc ở đường Lê Hồng Phong, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước là P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). "Quãng đường hơn 22km vốn đã khiến tôi mệt mỏi, nay càng có cảm giác… lười đi làm vì giá xăng tăng", Tuấn kể.

Theo Tuấn, trước đây mỗi tuần đổ khoảng 180.000 – 250.000 đồng, thì nếu giá xăng cứ ở mức trên 30.000 đồng/lít, chi phí cho việc đổ xăng sẽ tăng lên nhiều hơn.

Không riêng Tuấn, nhiều người trẻ ở nơi trọ cách xa công ty cũng cho biết việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng tăng lên khiến họ phải cân đo đong đếm từng chuyến đi.

Huỳnh Thị Kim Hải (28 tuổi, ngụ ở 95 Phan Văn Hùm, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) kể cách chỗ làm ở địa chỉ số 1 Đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) 20km.

"Mỗi ngày tôi di chuyển gần 40 km cả đi lẫn về. Nếu giá xăng cao, thì mỗi tháng riêng tiền xăng xe phải tốn khoảng 1 triệu đồng. Trong khi mức lương chỉ 7,3 triệu đồng/tháng. Thật sự phải tính toán lại", Hải chia sẻ.

Hải cho biết nếu trong những ngày tới, giá xăng không giảm, có lẽ sẽ đi làm sớm hơn nhằm tránh kẹt xe để giảm hao xăng, hạn chế ra ngoài vào dịp cuối tuần, hoặc chuyển đến ở trọ cùng đồng nghiệp một thời gian.

Nhiều người trẻ cho biết cảm nhận rõ rệt áp lực chi phí di chuyển mỗi ngày khi giá xăng tăng ẢNH: THANH NAM

Cũng có người trẻ cho hay họ từng chọn sống xa công ty để giảm chi phí thuê nhà thì giờ lại phải đối mặt với chi phí đi lại tăng. "Ở xa cho rẻ tiền nhà, giờ lại tốn kém chi phí di chuyển", Vũ Hoàng Thảo (28 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cho hay.

Thảo nói: "Trước đây tôi thuê trọ ở TP.Thủ Đức (cũ) vì rẻ hơn ở khu gần công ty khoảng 2 triệu đồng. Nhưng nếu tiền xăng tăng, cộng thêm thời gian đi lại, thấy không còn "lời" như trước nữa". Thảo cho biết sau nhiều đợt giá xăng tăng trong thời gian qua, đã tính đến phương án chuyển trọ. "Nếu tính tổng chi phí, có khi ở gần lại hợp lý hơn," Thảo nói.

Trong khi đó, người sử dụng ô tô cá nhân cũng chia sẻ đang chịu áp lực. Anh Lê Anh Khoa (32 tuổi, làm việc ở 127 Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết sáng 20.3 đổ đầy bình xăng 50 lít tốn hơn 1,5 triệu đồng.

"Trước đây đổ khoảng 1,2 triệu là đầy bình, giờ tăng thêm 300.000 đồng. Nếu giá xăng không giảm, một tháng đi lại nhiều thì chi phí cho tiền xăng tăng lên tiền triệu", anh Khoa nói.

Mong các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe cho người lao động

Với những người làm công việc cần di chuyển nhiều, chi phí xăng gần như không thể cắt giảm. Và khi giá xăng tăng, có người đã bắt đầu tập thay đổi thói quen.

Đỗ Việt Quân (28 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết sẽ hạn chế lái xe giờ cao điểm, kết hợp nhiều việc trong một chuyến đi, đồng thời chuyển sang làm việc online khi có thể. "Tôi cũng đang cân nhắc đi chung xe với đồng nghiệp", Quân chia sẻ.

Quân cho biết giá xăng tăng đồng nghĩa chi tiêu cố định mỗi tháng tăng, thế nên anh mong giá xăng ổn định hơn. "Không cần giảm mạnh, chỉ cần đừng tăng liên tục là đã đỡ rồi", Quân nói.

Nhiều người lựa chọn xe ôm công nghệ, sử dụng mọi khuyến mãi để giảm chi phí đi lại ẢNH: THANH NAM

Còn Vũ Hoàng Thảo thì chia sẻ câu chuyện đang "viral" trên mạng xã hội về việc mới đây, một công ty có chi nhánh ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng quyết định hỗ trợ tiền xăng xe đột xuất cho công nhân, lao động nhằm chia sẻ khó khăn vào thời điểm giá xăng tăng.

"Mong các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe hoặc tăng phụ cấp đi lại cho người lao động trong bối cảnh giá xăng tăng", Thảo bày tỏ.

Chị Huỳnh Thị Ánh Đào (32 tuổi, làm việc ở 221 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết đầu tháng 3 đã thử đi làm bằng xe buýt sau khi nhận ra tiền xăng tăng.

"Trước đây tôi nghĩ đi xe buýt bất tiện, nhưng thực ra nếu chọn tuyến phù hợp thì cũng ổn. Thỉnh thoảng đọc sách hoặc nghe podcast trên xe cũng khá thú vị", chị Đào chia sẻ.

Di chuyển bằng tàu metro cũng là cách mà không ít người tính đến khi giá xăng tăng ẢNH: THANH NAM

Cũng theo chị Đào, giá xăng tăng chính là "bài học thực tế" về quản lý tài chính. "Trước đây tôi ít khi ghi chép chi tiêu. Nhưng từ khi chi phí sinh hoạt tăng, trong đó có giá xăng, tôi bắt đầu lập bảng ngân sách mỗi tháng. Tôi đặt ra hạn mức cho từng khoản như ăn uống, di chuyển, giải trí… để kiểm soát tốt hơn. Ngoài ra, tôi chọn cách tiết kiệm bằng việc nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài. Tôi mang cơm trưa đi làm 3 – 4 ngày/tuần. Tiền tiết kiệm được có thể bù cho tiền xăng", chị Đào nói.