Làm việc từ xa, không đến công ty vì giá xăng tăng

Giá xăng tăng, nên chọn làm việc ở nhà

Nghe tin giá xăng liên tục tăng, Lê Quang Huy (26 tuổi), nhân viên văn phòng, làm việc tại đường Nguyễn Văn Hưởng, P.An Khánh, TP.HCM quyết định xin trưởng phòng để làm việc ở nhà.

"Mỗi ngày mình di chuyển hơn 10 km đến công ty bằng xe máy, từ P.Hạnh Thông đến P.An Khánh. Trung bình tiền xăng cũng khoảng 200.000 đồng mỗi tuần. Nhưng mấy ngày gần đây giá xăng tăng cao nên mình quyết định xin làm việc ở nhà, tạm thời không lên văn phòng. May là công ty cũng có chính sách khá linh hoạt, cho phép nhân viên làm việc từ xa trong những trường hợp như vậy”, Huy nói.

Quang Huy chọn làm việc tại nhà, mà không đến công ty ẢNH: THÁI PHÚC

Lý Minh Tâm (23 tuổi), làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một câu lạc bộ thể hình trên đường Thái Thị Nhạn, P.Bảy Hiền, TP.HCM, trọ tại đường số 41, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết sáng nay cũng đã gửi đơn xin làm việc tại nhà cho trưởng phòng.

“Do đặc thù công việc, mình vẫn có thể làm việc từ xa nên trong bối cảnh giá xăng tăng cao như hiện nay, việc xin làm việc tại nhà cũng khá hợp lý. Cách này giúp mình tiết kiệm được chi phí đi lại, đặc biệt là tiền xăng xe. Bên cạnh đó, làm việc ở nhà cũng tạo cảm giác thoải mái hơn về thời gian và trang phục, miễn là vẫn đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc”, Tâm nói.

Tâm mong rằng, trong thời gian tới, giá xăng sẽ được bình ổn để mọi người có thể an tâm đi làm.

Tương tự, Phạm Khánh Linh (23 tuổi), đang làm nhân viên quay dựng cho một công ty thực phẩm tại khu đô thị Vạn Phúc (P.Hiệp Bình, TP.HCM), cho biết chấp nhận bị giảm 40% lương một ngày để xin làm việc từ xa.

“Theo quy định của công ty, nếu làm việc từ xa thì mình chỉ được nhận khoảng 60% tiền lương. Tuy vậy, dạo gần đây giá xăng tăng cao, mỗi lần đi đổ xăng cũng rất vất vả vì phải xếp hàng khá lâu. Vì thế mình chấp nhận làm việc ở nhà, dù thu nhập có giảm một chút, nhưng bù lại đỡ tốn chi phí đi lại và cũng tránh được cảnh chờ đợi mỗi lần cần đổ xăng”, Linh nói.

Một cây xăng tại P.Tân Hưng, TP.HCM đông kín người đến đổ xăng đêm 9.3 ẢNH: THÁI PHÚC

Linh cho hay, mỗi ngày cậu bạn phải di chuyển từ P.Bình Quới, TP.HCM đến công ty quãng đường khoảng 13 km, cứ cách ba ngày phải đổ xăng một lần.

“Hôm qua mình đi làm về có ghé đổ xăng nhưng phải xếp hàng chờ gần cả tiếng mới tới lượt. Thấy tình hình khá bất tiện nên hôm nay mình quyết định xin làm việc ở nhà. Như vậy vừa đỡ mất thời gian di chuyển, vừa tiết kiệm được tiền xăng. Dù làm việc từ xa thì bị trừ một phần lương theo quy định của công ty, nhưng bù lại mình thấy cũng thoải mái và chủ động hơn trong công việc”, Linh nói.

Bạn trẻ cho biết, họ chủ động xin làm việc từ xa để đỡ mất thời gian di chuyển, vừa tiết kiệm được tiền xăng ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Giồng Hoàng Yến, chủ doanh nghiệp Aman, trên đường Hùng Vương, P.An Đông, TP.HCM, cho biết đã có chính sách cho các nhân viên ở phòng truyền thông được làm việc tại nhà.

“Những công việc không bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại văn phòng, chúng tôi khuyến khích và cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Dù công ty vẫn hỗ trợ chi phí đi lại hằng tháng, nhưng trong bối cảnh giá xăng tăng cao như hiện nay, việc linh hoạt sắp xếp hình thức làm việc cũng là cách để giảm bớt phần nào áp lực chi phí cho nhân viên”, chị Yến nói.

Theo chị Yến đây cũng là giải pháp phù hợp trong thời điểm này, vừa giúp người lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa đảm bảo công việc vẫn được duy trì hiệu quả. Doanh nghiệp cũng cần có những điều chỉnh linh hoạt để chia sẻ khó khăn với người lao động khi giá nhiên liệu và nhiều chi phí khác đang có xu hướng tăng.

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%