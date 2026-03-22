Tuyến đường 17 km có 6 cây xăng không chấp nhận thanh toán chuyển khoản ở TP.HCM

6/6 cây xăng với điệp khúc "không có chuyển khoản"

Trưa 22.3, từ khu công nghiệp Việt Hương 1, phóng viên ghé đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tín Phong (đối diện khu công nghiệp Việt Hương 1) để đổ xăng. Phóng viên hỏi: "Ở đây có chuyển khoản không anh?". Nhân viên trả lời: "Không có, không có". Phóng viên tiếp tục hỏi: "Chuyển khoản đỡ được không?", nhân viên cây xăng nói: "Có xài đâu mà chuyển", "Không có xài sao mà chuyển?".

Một cây xăng không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ẢNH: THANH NAM

Đi thêm vài km, ghé lại trạm xăng dầu Minh Phụng (đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương), nhân viên ở đây cũng cho hay: "Không có chuyển khoản", không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Dọc theo trục đường hướng về ngã tư Bình Triệu, đến cây xăng tiếp theo là trạm xăng dầu Hiệp Bình Phước (quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), nam nhân viên của trạm xăng dầu liên tục lắc đầu và nói: "Không có chuyển khoản".

Cách đó không xa là cửa hàng xăng dầu số 753 (quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), các nhân viên cũng xua tay từ chối khi hỏi: "Ở đây có chuyển khoản không?".

Tuyến đường 17 km từ khu công nghiệp Việt Hương 1 (đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) hướng đến ngã tư Bình Triệu (P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh) dài khoảng 17 km có 6 cây xăng không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ẢNH: THANH NAM

Tiếp đến, người viết vào cửa hàng xăng dầu là chi nhánh của Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Tiên Phong Phát (quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), một nhân viên cho hay: "Không", "Không có", "Không có chuyển khoản".

Cây xăng thứ 6 là cửa hàng xăng dầu số 5 (quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), một nhân viên lớn tuổi vừa đổ xăng cho khách, vừa trả lời: "Không có", "Không không" khi nghe hỏi về hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Chỉ đến khi ghé vào cây xăng thứ 7, ở ngã tư Bình Triệu, nhân viên cho biết cây xăng chấp thuận cho khách thanh toán bằng việc quét mã QR để chuyển khoản.

Theo nhiều người trẻ, nếu cây xăng áp dụng nhiều hình thức thanh toán sẽ giúp khách tiện lợi hơn (ảnh chụp tại một cây xăng đồng ý phương thức thanh toán chuyển khoản) ẢNH: THANH NAM

Không sai quy định, tuy nhiên…

Cao Phan Bảo Ngân (26 tuổi, làm việc ở đường Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước là P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết nhiều lần vì không mang theo tiền mặt đã phải "đứng hình" trước những từ chối bằng hình thức chuyển khoản ở các cây xăng dọc theo tuyến đường đại lộ Bình Dương và Quốc lộ 13 từ khu công nghiệp Việt Hương 1 đến ngã tư Bình Triệu.

"Có lần vì xe đã hết xăng, khởi động không được, tôi phải chuyển khoản cho khách cũng đến đổ xăng để đổi lấy tiền mặt mà thanh toán", Ngân kể.

Ngân cho rằng: "Không bắt buộc cây xăng phải chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Các cửa hàng xăng dầu có quyền lựa chọn phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ, mã QR, ví điện tử… tùy điều kiện vận hành. Nếu chỉ nhận tiền mặt thì vẫn đúng quy định, không có sai phạm. Tuy nhiên, khi hình thức thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, nhiều cây xăng trên cả nước đã áp dụng chuyển khoản để tiện cho khách, thì những nơi không đồng ý với hình thức thanh toán này là rào cản, rất bất tiện cho khách".

Một cây xăng ở gần bến xe miền Đông cũ (P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.26, Q.Bình Thạnh) có khu vực để sẵn mã QR để khách chuyển khoản thanh toán ẢNH: THANH NAM

Anh Hoàng Đại Sự (33 tuổi, ngụ ở P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh), cho hay đang làm việc tại P.Chánh Hiệp, TP.HCM (trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nói đã từng bị từ chối thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ở vài cây xăng nằm trên trục đường Đại lộ Bình Dương, hướng từ P.Thuận Giao, TP.HCM (Bình Dương cũ) đến TP.HCM.

"Không thể nói ở cây xăng không cho sử dụng điện thoại nên từ chối thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vì thực tế ở nhiều cây xăng vẫn chấp nhận hình thức thanh toán này. Ở phía bên kia đường (hướng đi ngược lại từ ngã tư Bình Triệu đến P.Thuận Giao – PV), có nhiều cây xăng vẫn đồng ý để khách chuyển khoản thanh toán", anh Sự nói và kể thêm: "Nhưng tuyến đường này là đường hai chiều, có dải phân cách nên không thể qua phía đường đối diện để đổ xăng".

Mã QR được dán ngay trụ xăng giúp khách thanh toán một cách tiện lợi ẢNH: THANH NAM

Theo anh Sự: "Phải thừa nhận là các cửa hàng xăng dầu không bắt buộc phải chấp nhận thanh toán chuyển khoản. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều cây xăng trên cả nước đã triển khai thanh toán không tiền mặt nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và trong bối cảnh xã hội đang hướng đến thanh toán số, việc không linh hoạt phương thức thanh toán có thể khiến khách hàng gặp bất tiện".

Anh Sự nói thêm: "Không ai bắt buộc, nhưng nếu có thêm lựa chọn thì khách hàng sẽ cảm thấy được phục vụ tốt hơn. Chỉ cần một mã QR dán ở trụ bơm xăng là đủ. Việc không chấp nhận chuyển khoản không phải là sai quy định. Nhưng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với các hình thức thanh toán số, sự linh hoạt sẽ là yếu tố giúp các cửa hàng xăng dầu giữ chân khách hàng".

