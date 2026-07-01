Ngày đầu miễn phí vé xe buýt ở TP.HCM: 'Đỡ tốn gần 50.000 đồng mỗi ngày'

Ghi nhận vào sáng nay 1.7, nhiều người dân đi lại bằng xe buýt với tinh thần thoải mái, phấn khởi vì lần đầu tiên được miễn phí vé xe buýt. Tại bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành) có rất đông hành khách đến bến, chờ lên xe để đi lại. Nhiều người cho biết họ không cần phải chuẩn bị tiền để mua vé mà chỉ cần thoải mái lên xe và di chuyển đến nơi muốn đến. Cũng có người khác biết được thông tin qua báo đài cũng tìm đến các trạm xe để trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Bá (ở phường Chánh Hưng) bày tỏ sự ủng hộ với chính sách miễn xe buýt cho người dân. Theo ông, đây là một chính sách rất phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng hiện nay, góp phần quan trọng trong việc khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng xe buýt khi đi lại ở thành phố.

Sáng 1.7, ngày đầu người dân ở TP.HCM được miễn phí vé xe buýt ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân lên xe buýt ở bến xe buýt Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Hành khách thoải mái di chuyển bằng xe buýt mà không trả tiền vào sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU

Khi lên xe, người dân chỉ cần check-in ứng dụng ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Bá cho biết thời gian gần đây, chất lượng dịch vụ của xe buýt đã cải thiện rất nhiều, sạch sẻ, thoáng mát và cách phục vụ của nhân viên đã cải thiện. Đặc biệt đã đưa vào sử dụng các loại xe điện, mang lại không gian di chuyển sạch sẽ và môi trường trong lành hơn cho hành khách.

Ông Bá dù đã lớn tuổi nhưng cảm thấy tiện lợi hơn với chính sách chuyển đổi số của ngành giao thông TP.HCM. Bởi ông cũng như nhiều người có thể chủ động cập nhật số hiệu các tuyến xe buýt một cách nhanh chóng ngay trên điện thoại qua các ứng dụng, giúp việc đi lại dễ hơn trước rất nhiều.

Cũng đi xe buýt vào sáng nay, Nguyễn Minh Tài - sinh viên Trường đại học Hoa Sen nói rằng nhờ miễn phí mà sắp tới tiết kiệm được rất nhiều tiền đi lại. Tài cho biết, thông thường chi phí cho việc đi lại tiêu tốn khoảng gần 50.000 đồng mỗi ngày. Với việc áp dụng miễn phí vé xe buýt ở TP.HCM, số tiền này được tiết kiệm nhiều, giúp Tài giảm bớt gánh nặng chi tiêu.

"Nhờ miễn phí vé nên tôi đến trải nghiệm thử để xem có thể thay đổi từ đi xe máy hay xe ôm công nghệ bằng xe buýt này không. Ngày đầu tiên tôi cảm thấy rất tiện cho việc di chuyển giữa các bến xe. Chất lượng dịch vụ cải thiện rõ rệt, chất lượng phục vụ tốt và thân thiện hơn. Còn số lượng chuyến xe tăng nên thời gian chờ đợi tại trạm giảm đi đáng kể", Tài chia sẻ.

Hành khách có thể sử dụng nhiều phương thức để đi lại hoặc chỉ cần dùng căn cước công dân ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra còn có thể sử dụng các loại thẻ ngân hàng khác nhau ẢNH: PHẠM HỮU

Tài cũng kỳ vọng chính sách miễn phí vé xe buýt có thể được kéo dài thời gian hỗ trợ hơn nữa. Sẽ giúp cho sinh viên và nhiều người dân dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng thay vì chỉ phụ thuộc vào xe máy hay ô tô.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết để chuẩn bị cho việc thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt từ đầu tháng 7, đơn vị đã tham mưu cho Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nhằm điều chỉnh khung pháp lý, đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả theo từng giai đoạn.

Bên cạnh chính sách giá, công tác chỉnh trang hạ tầng cũng được chú trọng. Hệ thống bến xe, nhà vệ sinh tại các điểm trung chuyển đã được cải tạo khang trang; các nhà chờ mới hiện đại đã được đưa vào sử dụng để phục vụ người dân tốt nhất.

Các trạm xe buýt được cải tạo, chỉnh trang ẢNH: PHẠM HỮU

Song song đó, chất lượng phục vụ được nâng cao thông qua hệ thống vé điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin. Ứng dụng Go!Bus (Migo) đang được tuyên truyền rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận. Công tác quản lý vận hành cũng được hiện đại hóa với hệ thống giám sát GPS và camera truyền dữ liệu trực tiếp, giúp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh hàng ngày.

Để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã quán triệt đến từng đơn vị vận tải và đội ngũ nhân sự; đặc biệt yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm quy định không thu tiền hành khách dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, đội ngũ phục vụ phải luôn giữ thái độ hòa nhã, sạch sẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Các đoàn kiểm tra và tổ giám sát thực tế đã được thiết lập để tăng cường kiểm soát, đảm bảo mỗi chuyến xe đều đạt chất lượng tốt nhất.