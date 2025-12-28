Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
28/12/2025 10:17 GMT+7

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Phương Trang thực hiện chương trình miễn phí giá vé xe buýt dành cho người dân tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Công ty Phương Trang, chương trình được triển khai với mong muốn góp phần hỗ trợ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn và thiết thực đến mọi đối tượng hành khách.

Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Công ty Phương Trang miễn phí giá vé xe buýt vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: P.T

Miễn phí vé xe buýt

Theo kế hoạch, toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang do công ty đang đảm nhận hoạt động tại TP.HCM sẽ được miễn phí hoàn toàn giá vé trong thời gian áp dụng chương trình.

Phía Phương Trang kỳ vọng điều này sẽ góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc và bảo vệ môi trường đô thị.

Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Ảnh 2.
Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Ảnh 3.

Chương trình được áp dụng trên toàn bộ các tuyến xe buýt do chi nhánh buýt Phương Trang TP.HCM vận hành

ẢNH: P.T

Theo đó, hành khách sẽ được miễn phí vé xe buýt vào dịp Tết Dương lịch (ngày 1.1.2026) và dịp Tết Nguyên đán từ ngày 16.2.2026 đến hết ngày 18.2.2026 (tức từ 29 tháng chạp đến hết mùng 2 Tết âm lịch).

Chương trình được áp dụng trên toàn bộ các tuyến xe buýt do chi nhánh buýt Phương Trang TP.HCM vận hành, bao gồm: 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 9 tuyến xe buýt không trợ giá. Qua đó, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ thuận tiện, đồng đều cho người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Đồng hành cùng TP.HCM

Thông tin từ Công ty Phương Trang khẳng định chương trình miễn phí vé xe buýt dịp tết 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của Công ty Phương Trang với phương châm: "Chất lượng là danh dự".

Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Ảnh 4.
Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Ảnh 5.

Người dân TP.HCM sẽ được miễn phí vé xe buýt Phương Trang dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: P.T

Trong suốt thời gian triển khai, Công ty Phương Trang cam kết duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao tinh thần phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe và nhân viên. Mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình sẻ chia, kết nối và đồng hành cùng người dân TP.HCM trong thời khắc sum vầy đầu năm mới.

Với chương trình miễn phí vé xe buýt giàu ý nghĩa, Công ty Phương Trang tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp vận tải tiên phong, gắn kết lợi ích kinh doanh với giá trị cộng đồng, góp phần mang đến một mùa tết 2026 an vui, trọn vẹn cho người dân TP.HCM.

