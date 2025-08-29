Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp lễ Quốc khánh 2.9

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
29/08/2025 10:44 GMT+7

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, Công ty Phương Trang triển khai chương trình miễn phí 100% vé xe buýt cho hành khách tại TP.HCM trong hai ngày 1 - 2.9.

Lễ Quốc khánh 2.9 luôn là dịp để người Việt Nam cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời sẻ chia niềm tự hào và hạnh phúc trong đời sống hôm nay.

Hòa chung không khí ấy, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (gọi tắt là Công ty Phương Trang) triển khai chương trình đặc biệt dành cho cộng đồng: từ ngày 1 - 2.9, toàn bộ hành khách đi xe buýt Phương Trang tại TP.HCM sẽ được miễn phí 100% vé.

TP.HCM: Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt cho hành khách tại TP.HCM nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: FUTA

Chương trình không chỉ là món quà tri ân gửi đến hành khách đã đồng hành cùng Công ty Phương Trang trong suốt thời gian qua, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại thân thiện môi trường.

Thông qua hoạt động này, Công ty Phương Trang mong muốn khuyến khích người dân lựa chọn xe buýt như một phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi, tiết kiệm; đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ bầu không khí xanh - sạch - bền vững cho thành phố.

Với hơn 24 năm phát triển, Công ty Phương Trang luôn kiên định với triết lý “Chất lượng là danh dự”, không ngừng đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Xe buýt Phương Trang đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn gần gũi, hiện đại của người dân trong đời sống đô thị.

TP.HCM: Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.
TP.HCM: Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Chương trình miễn phí vé xe buýt từ ngày 1 - 2.9 tại TP.HCM là lời tri ân ý nghĩa mà Công ty Phương Trang gửi đến hành khách

ẢNH: FUTA

Đại diện Công ty Phương Trang chia sẻ: “Hơn 24 năm gắn bó với ngành vận tải, chúng tôi luôn tâm niệm phát triển bền vững không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ mà còn từ trách nhiệm đối với cộng đồng. Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 là lời cảm ơn mà Công ty Phương Trang muốn gửi đến hành khách, đồng thời cũng là cách để chúng tôi góp phần lan tỏa thói quen di chuyển văn minh, hiện đại bằng phương tiện công cộng”.

Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 là minh chứng cho cam kết đó, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Công ty Phương Trang trong nỗ lực phát triển hệ thống vận tải công cộng. Từ đó, góp phần cùng TP.HCM xây dựng một nền giao thông bền vững, văn minh và hiện đại.

Tin liên quan

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp lễ 30.4

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp lễ 30.4

Nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt trên toàn địa bàn TP.HCM trong 2 ngày.

Khám phá thêm chủ đề

lễ Quốc khánh 2.9 Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Công ty Phương Trang xe buýt phương tiện công cộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận