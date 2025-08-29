Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp lễ Quốc khánh 2.9

Lễ Quốc khánh 2.9 luôn là dịp để người Việt Nam cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời sẻ chia niềm tự hào và hạnh phúc trong đời sống hôm nay.

Hòa chung không khí ấy, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (gọi tắt là Công ty Phương Trang) triển khai chương trình đặc biệt dành cho cộng đồng: từ ngày 1 - 2.9, toàn bộ hành khách đi xe buýt Phương Trang tại TP.HCM sẽ được miễn phí 100% vé.

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt cho hành khách tại TP.HCM nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 ẢNH: FUTA

Chương trình không chỉ là món quà tri ân gửi đến hành khách đã đồng hành cùng Công ty Phương Trang trong suốt thời gian qua, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại thân thiện môi trường.

Thông qua hoạt động này, Công ty Phương Trang mong muốn khuyến khích người dân lựa chọn xe buýt như một phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi, tiết kiệm; đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ bầu không khí xanh - sạch - bền vững cho thành phố.

Với hơn 24 năm phát triển, Công ty Phương Trang luôn kiên định với triết lý “Chất lượng là danh dự”, không ngừng đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Xe buýt Phương Trang đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn gần gũi, hiện đại của người dân trong đời sống đô thị.

Chương trình miễn phí vé xe buýt từ ngày 1 - 2.9 tại TP.HCM là lời tri ân ý nghĩa mà Công ty Phương Trang gửi đến hành khách ẢNH: FUTA

Đại diện Công ty Phương Trang chia sẻ: “Hơn 24 năm gắn bó với ngành vận tải, chúng tôi luôn tâm niệm phát triển bền vững không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ mà còn từ trách nhiệm đối với cộng đồng. Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 là lời cảm ơn mà Công ty Phương Trang muốn gửi đến hành khách, đồng thời cũng là cách để chúng tôi góp phần lan tỏa thói quen di chuyển văn minh, hiện đại bằng phương tiện công cộng”.

Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 là minh chứng cho cam kết đó, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Công ty Phương Trang trong nỗ lực phát triển hệ thống vận tải công cộng. Từ đó, góp phần cùng TP.HCM xây dựng một nền giao thông bền vững, văn minh và hiện đại.