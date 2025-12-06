Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sinh viên tự hào khi thầy hiệu trưởng 'bắn' tiếng Anh tại hội thảo quốc tế
Video Giáo dục

Sinh viên tự hào khi thầy hiệu trưởng 'bắn' tiếng Anh tại hội thảo quốc tế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
06/12/2025 08:00 GMT+7

Tại Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính 2025, một điểm nhấn đặc biệt đã khơi dậy niềm tự hào và động lực mạnh mẽ cho sinh viên là khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, chuyên nghiệp của các lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Ngày 5.12, hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính với chủ đề "Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính trong Kỷ nguyên mới: Thích ứng và Phát triển" do Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế phối hợp với nhiều trường đại học trong và ngoài nước tổ chức đã diễn ra tại TP.Huế. Hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo các trường, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, cùng giảng viên và sinh viên trong nước và quốc tế.

Điểm đặc biệt và đáng chú ý của hội thảo lần này là toàn bộ nội dung thảo luận được thực hiện bằng tiếng Anh.

Ngay trong phần phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, đã gây ấn tượng khi nói tiếng Anh lưu loát để gửi lời chào mừng đến các đại biểu.

Sinh viên tự hào khi thầy hiệu trưởng 'bắn' tiếng Anh tại hội thảo quốc tế

Trong bài phát biểu, ông bày tỏ niềm vui khi chào đón các đại biểu đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền tảng và các trường đại học khác nhau. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc hội tụ để chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và cùng thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng từ kinh tế, chính trị đến môi trường. Ông Quân tin rằng diễn đàn này sẽ mang đến cơ hội quý báu để trao đổi ý tưởng, thiết lập những quan hệ hợp tác mới và khơi nguồn đổi mới sáng tạo…

Không chỉ có phần phát biểu của PGS.TS Trương Tấn Quân, phần điều hành và dẫn dắt chương trình bằng ngoại ngữ của PGS.TS Bùi Đức Tính, Phó hiệu trưởng nhà trường, cũng khiến cả khán phòng thích thú.

Sinh viên tự hào khi thầy hiệu trưởng 'bắn' tiếng Anh tại hội thảo quốc tế- Ảnh 1.

Đối với các sinh viên tham dự, màn thể hiện xuất sắc của các thầy cô lãnh đạo không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương, động lực học tập vô cùng mạnh mẽ.


hội thảo quốc tế tiếng Anh Trường ĐH Kinh tế Đại học huế
