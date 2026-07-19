Phường Bến Thành lấy ý kiến người dân về metro Thủ Dầu Một vào trung tâm TP.HCM

Lấy ý kiến người dân đến hết ngày 30.7

UBND phường Bến Thành (TP.HCM) đang tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư về hướng tuyến, vị trí công trình thuộc dự án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Theo thông báo của UBND phường Bến Thành, việc tham vấn nhằm cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức liên quan đến khu vực thực hiện dự án.

Tài liệu được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường Bến Thành (92 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành) và các điểm sinh hoạt khu phố 1, 2, 4, 7.

Người dân có thể nhận, nộp phiếu góp ý tại các địa điểm trên. Tài liệu tuyên truyền, tham vấn cũng được công khai trên trang thông tin điện tử phuongbenthanh.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày 10 - 30.7.2026. Sau thời hạn này, trường hợp người dân không nhận phiếu hoặc không nộp lại phiếu được xem là không có ý kiến.

Vị trí ga Tao Đàn tại phường Bến Thành dự kiến trở thành điểm cuối metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có 24 nhà ga

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35,1 km. Tuyến này có điểm đầu nối với metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương); điểm cuối kết nối ga Tao Đàn, nơi giao với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tuyến dự kiến đi trên cao khoảng 20 km, đi ngầm khoảng 15 km.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM được nghiên cứu theo định hướng hình thành tuyến đường sắt đô thị kết nối liên vùng giữa khu vực trung tâm tỉnh Bình Dương cũ và trung tâm TP.HCM.

Tuyến này đi qua 18 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hoà, Bến Thành và Bàn Cờ.

Dự án bao gồm 24 nhà ga (13 ga ngầm, 11 ga trên cao); 1 depot Hiệp Bình Phước khoảng 33 ha (dự kiến đặt tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM).