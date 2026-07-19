Toàn cảnh làng đại học TP.HCM: Bên trong có những trường nào?

Nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (ở thành phố Thủ Đức cũ), khu vực thường được gọi là làng đại học TP.HCM quy tụ nhiều trường đào tạo đa ngành, từ khoa học xã hội, kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, luật và sức khỏe.

Đây là nơi học tập, nghiên cứu của đông đảo sinh viên, giảng viên, đồng thời hình thành không gian giáo dục đại học quy mô lớn ở khu vực phía đông TP.HCM.

Toàn cảnh làng đại học TP.HCM ở thành phố Thủ Đức cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

7 trường thành viên trong làng đại học TP.HCM

Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM là cơ sở đào tạo chuyên sâu về khoa học xã hội, nhân văn, ngôn ngữ, báo chí và truyền thông. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực, trường còn chú trọng nghiên cứu, ứng dụng tri thức và phục vụ cộng đồng.

Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở phường Linh Xuân, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo các ngành khoa học cơ bản và ứng dụng. Đây cũng là một trong những cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Trường đại học Khoa học tự nhiên ở làng đại học TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Được thành lập năm 1957, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những trường kỹ thuật có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Trường đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học trong các lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật và công nghệ.

Trường đại học Bách khoa ở phường Đông Hòa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập năm 2003, là trường đại học công lập đa ngành, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong giảng dạy và nghiên cứu. Trường hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trường Đại học Quốc tế ở phường Đông Hòa, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trường đại học Khoa học sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập năm 2024 trên cơ sở phát triển từ Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đây là trường đại học tập trung đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, dược học và chăm sóc sức khỏe.

Trường Đại học Khoa học sức khỏe ở quốc lộ 1A, phường Đông Hòa

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM là cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông. Các lĩnh vực đào tạo của trường gắn với nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Trường đại học Công nghệ thông tin ở phường Linh Xuân ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo các ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Chương trình đào tạo của trường hướng đến việc trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Trường đại học Kinh tế - Luật ở phường Linh Xuân, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không gian đào tạo đa ngành ở phía đông TP.HCM

Sự hiện diện của 7 trường thành viên tạo nên hệ sinh thái đào tạo đa ngành trong làng đại học TP.HCM. Mỗi trường có thế mạnh riêng, đồng thời cùng tham gia các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM ở làng đại học TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh hệ thống giảng đường, khu vực này còn có ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cùng nhiều công trình phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

Nhà văn hóa Sinh viên ở khu đô thị làng đại học TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khu vực làng đại học cũng tập trung nhiều cơ sở đào tạo không thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM như: Trường đại học An ninh nhân dân, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM..., cùng nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo nghề.

Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM ở phường Linh Xuân ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Qua thời gian, làng đại học ngày càng hoàn thiện diện mạo của một khu đô thị giáo dục. Nơi đây không chỉ gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của các thế hệ sinh viên.

Ký túc xá khu B thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM ở phường Đông Hòa

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ký túc xá khu A thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Toàn cảnh Trường đại học Nông lâm TP.HCM ở phường Linh Xuân ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM ở phường Đông Hòa

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ký túc xá khu B được mệnh danh là ký túc xá đẹp và hiện đại nhất Đông Nam Á ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cổng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG