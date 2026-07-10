Điểm sàn, công thức điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. ảnh: ngọc dương

Chiều 10.7, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. Theo đó, điểm sàn phương thức xét tuyển tổng hợp được tính theo điểm thành phần gồm: kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả học tập THPT.

Trong đó, điểm sàn điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ là 17; điểm sàn thi đánh giá năng lực là 620. Mức điểm này không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm thưởng, áp dụng cho tất cả các ngành, tất cả tổ hợp xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng công bố nguyên tắc xây dựng hệ số quy đổi điểm tương đương đối với phương thức xét tuyển tổng hợp.

Các tiêu chí xây dựng hệ số quy đổi (hệ số α): danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; tham chiếu bảng phân vị tương đương giữa 2 thành phần là điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 với điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (tính theo tổ hợp gốc); tham chiếu bảng phân vị tương đương giữa các tổ hợp thi THPT 2026 do Bộ GD-ĐT (điểm lệch giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc). Hệ số này sẽ được phân tích trong quá trình xử lý nguyện vọng (lọc ảo).

Hệ số α được sử dụng để quy đổi bao gồm:

+ α1 là hệ số giữa 2 thành phần điểm (đánh giá năng lực với THPT) tính theo ngành/nhóm ngành/chương trình;

+ α2 là độ lệch giữa các tổ hợp tính theo ngành/nhóm ngành/chương trình.

Công thức tính điểm xét tuyển của từng đối tượng xét tuyển của phương thức tổng hợp gồm:

Đối tượng 1 áp dụng với thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT: ĐHL 1 = [45%(α2THPT) + 45%(α1ĐGNL) + 10%(HB)]

Đối tượng 2 áp dụng với thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực, chỉ có điểm thi tốt nghiệp THPT: ĐHL 2 = [90%(α2THPT) + 10%(HB)]

Đối tượng 3 áp dụng với thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, không có điểm thi tốt nghiệp THPT: ĐHL 3 = [90%(α1 ĐGNL) + 10%(HB)]



Điểm trúng tuyển được xây dựng riêng cho 3 đối tượng xét tuyển và tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng. Đối với một ngành/chương trình đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, dựa trên điểm xét tuyển và điểm chuẩn tương ứng theo từng đối tượng, tổ hợp xét tuyển, theo thứ tự xét từ đối tượng 1, đến đối tượng 2 hoặc 3.

Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn; trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách và có điểm cộng bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Mức điểm trúng tuyển của từng đối tượng, tổ hợp sẽ được điều chỉnh nhiều lần (qua các lần lọc ảo chung) cho đến khi đạt đến quy mô trúng tuyển phù hợp phù hợp với chỉ tiêu của từng ngành.

Ngoài Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.