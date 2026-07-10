Điểm sàn xét tuyển 2 trường đại học trực thuộc Bộ Công thương

Hai trường ĐH trực thuộc Bộ Công thương đã công bố điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2026 gồm: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM. ảnh: ngọc dương

Sáng 10.7, 2 trường ĐH trực thuộc Bộ Công thương đã công bố điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2026 gồm: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM.

*Theo đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc ĐH hệ chính quy năm 2026 bằng phương thức xét kết hợp, các ngành tại trụ sở TP.HCM (trừ ngành dược học và các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật) gồm: 18 điểm (chương trình chuẩn) và 17 điểm (chương trình tăng cường tiếng Anh).

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật và ngành dược học (gồm chương trình chuẩn và chương trình tăng cường tiếng Anh), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các ngành là 16 điểm.

Nhà trường lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp, được xác định theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm cộng. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng quy định về nguồn tuyển, cụ thể có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc toán, ngữ văn và 1 môn thi khác) đạt từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 30).

*Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng công bố điểm sàn xét tuyển theo từng phương thức. Cụ thể, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 20 điểm; các ngành còn lại 16 điểm.

Phương thức kết quả học bạ THPT, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế.

Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 720 điểm; các ngành còn lại 600 điểm.

Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá chuyên biệt, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế.

Ngoài Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM, bạn đọc xem điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.



