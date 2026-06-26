Bổ nhiệm hiệu trưởng 2 trường đại học thuộc Bộ Công thương

Bộ Công thương vừa có quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM ảnh: v.k

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM.



PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 1972, quê quán Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên). Ông tốt nghiệp ngành công nghệ hóa học và thực phẩm Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Sau đó, ông Hoàn học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ông được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 ngành môi trường. Năm 2014, ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành sinh học, chuyên ngành sinh học môi trường.

Trước khi được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TP.HCM từ năm 2019, ông Hoàn từng giảng viên, phó trưởng khoa tại chức, phó hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Từ năm 2019 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (nay là Trường ĐH Công thương TP.HCM).

Bộ Công thương vừa có quyết định bổ nhiệm PGS-TS Phan Hồng Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ảnh: t.h

Cùng ngày, theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ký, PGS-TS Phan Hồng Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

PGS-TS Phan Hồng Hải sinh năm 1976, quê quán TP.HCM. Ông Hải tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Năm 2016 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tài chính-ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Năm 2025, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành kinh tế.

Ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc từ giảng viên đến trưởng phòng kế toán tài chính, trưởng phòng kế hoạch-đầu tư, phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Từ tháng 3.2020 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ HIệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Trường ĐH Công thương TP.HCM và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đều là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc Bộ Công thương, có trụ sở chính tại TP.HCM.