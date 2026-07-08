Gần 110 trường công bố điểm sàn đại học 2026, có 32% xét từ 20 điểm

Theo Thanh Niên thống kê tới trưa nay (8.7), 107 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) trên cả nước đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ở các phương thức xét tuyển, như dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kỳ thi riêng do trường ĐH tổ chức hay kết hợp nhiều đầu điểm.

Trong số đó, 37 trường có ngành lấy từ 15 điểm trở lên, chiếm khoảng 35%, hầu hết là trường tư thục hoặc trường ở các tỉnh, thành khác ngoài Hà Nội, TP.HCM. Mức 15 điểm cũng là yêu cầu bắt buộc nếu thí sinh muốn xét vào ĐH, theo quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD-ĐT.

Hướng đi cho thí sinh dưới 15 điểm

Song song đó, khoảng 32% - tương đương 34 đơn vị - có ngành xét từ 20 điểm trở lên. Một số cái tên "hot" thậm chí có ngành lấy 22 điểm trở lên, như ĐH Kinh tế quốc dân; Trường ĐH Công nghệ và Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Ngoại thương; Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM...

Cá biệt, các chương trình đào tạo tài năng tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và xét tổ hợp D01, D02 với ứng viên nữ tại Học viện Khoa học quân sự đang dẫn đầu cả nước về điểm sàn - ở mức 25.

Tính theo lĩnh vực, nhiều chương trình đào tạo liên quan đến công nghệ thuộc nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) thường có mức điểm sàn dẫn đầu, chẳng hạn như ĐH Thái Nguyên lấy điểm quanh mức 22,5-23 ở các ngành bán dẫn, trong khi ĐH Phenikaa (Hà Nội) lấy 24 điểm ở ngành khoa học máy tính, khoa học và công nghệ bán dẫn - hơn 2 điểm so với các chương trình còn lại.

Mức sàn 24 điểm cũng xuất hiện ở nhóm ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo... của Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), hoặc thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn... của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Một số chương trình đào tạo ngoài nhóm STEM cũng lấy mức điểm sàn cao là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, truyền thông đa phương tiện...

Dự báo điểm chuẩn ĐH 2026

Bên dưới là điểm sàn của các cơ sở giáo dục ĐH theo hai phương thức, gồm xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (thang 30) và dựa trên nhiều đầu điểm (thang 100, áp dụng ở một số trường như Kinh tế TP.HCM, Bách khoa TP.HCM...). Thí sinh xem thông tin chi tiết các mức điểm sàn trong danh sách dưới đây.

Riêng với khối ngành sức khỏe, sư phạm và pháp luật ở các trường, điểm sàn dựa trên mức Bộ GD-ĐT dự kiến công bố vào hôm nay (8.7). Tuy nhiên, một số trường trước đó cũng thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ ứng tuyển ở các ngành này.

** Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm sàn của các trường ĐH.

Ngoài ra, thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu điểm thi của Thanh Niên để theo dõi thêm thông tin phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm tổ hợp cùng điểm trung bình ở các tỉnh, thành.

Bộ GD-ĐT lưu ý sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trong khoảng thời gian từ 15.7 tới 17 giờ ngày 21.7. Đồng thời, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ 21.8 sau khi biết điểm chuẩn.