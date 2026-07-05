Mẹ học hết lớp 1, hằng ngày làm công trường nuôi con ăn học thành ‘thủ khoa’

Bà Trâu Bình Chi ôm chầm con gái đã đạt thành tích cao trong kỳ thi gaokao của Trung Quốc ẢNH: DOUYIN

Bà Trâu Bình Chi, 48 tuổi, hiện làm việc tại TP.Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã xin nghỉ làm công trường ngày 25.6 để được ở bên con trong hôm công bố điểm gaokao. Mọi nỗ lực của bà được đền đáp khi con gái Lưu Phương đạt thành tích xuất sắc tới mức, điểm cụ thể thậm chí không được công bố vì quá cao.

Bởi, ở Tứ Xuyên và nhiều địa phương của Trung Quốc, nhà chức trách sẽ áp dụng hình thức ẩn điểm với những thí sinh đạt điểm cao nhằm hạn chế truyền thông thổi phồng quá đà về các "thủ khoa". Những bạn này thường được các trường ĐH hàng đầu liên hệ tuyển thẳng hoặc gửi thư mời nhập học. Với trường hợp của Lưu là ĐH Thanh Hoa - ngôi trường đứng thứ 6 thế giới theo bảng xếp hạng 2026-2027 của US News.

"Thành tích này vượt ngoài mong đợi của gia đình. Chúng tôi hạnh phúc lắm", bà Trâu vừa nói, vừa không kiềm được nước mắt khi chia sẻ với tờ Tứ Xuyên Nhật Báo. "Tôi chưa từng được học hành, cũng không có kiến thức. Tôi chỉ mong các con được học nhiều hơn và sau này có cuộc sống tốt hơn mẹ là đủ".

Bà Trâu với chiếc áo sơ mi sờn vai vì phải liên tục bưng bê vật liệu ở công trường ẢNH: HANDOUT

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi thuộc TP.Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, bà Trâu kể vì gia đình quá nghèo, không gom nổi 19 nhân dân tệ (75.000 đồng) đóng học phí nên bà đã phải nghỉ sau khi học hết lớp 1. Không học vấn, người phụ nữ này coi "tài sản" duy nhất của mình là sức lao động, trải qua tuổi thơ gắn liền với việc chăm em trai và làm công việc đồng áng.

Khi con gái út Lưu Phương mới hai tuổi, bà ly hôn chồng và tự mình nuôi hai con. Song vì không có nghề nghiệp hay kỹ năng chuyên môn, bà phải làm lao công, phụ việc ở cửa hàng hoa, sau đó dành cả thập niên làm đủ mọi việc nặng nhọc ở các công trường xây dựng, như vác ống thép, khuân khớp nối giàn giáo, treo giàn giáo - những việc mà ngay cả nhiều nam giới cũng thấy vất vả.

Bà Trâu kể mỗi ống thép dài 6 mét, khi công việc nhiều bà vác cùng lúc hai ống, tổng trọng lượng khoảng 35-40 kg. Với những khớp nối giàn giáo, mỗi lần bà xách 30-40 chiếc. Những thùng vật liệu nặng 40-45 kg cũng được người mẹ bê lên giàn giáo rồi treo vào đúng vị trí.

Mỗi ngày, bà Trâu sẽ bắt đầu làm việc từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30, nghỉ trưa rồi làm thêm ba tiếng vào buổi chiều. Vất vả nhất là vào mùa hè, khi trời nóng tới mức bà cảm thấy tim như muốn bốc hỏa. Song mỗi khi kiệt sức, bà chỉ ngồi xuống nền bê tông nghỉ vài phút, lấy lại hơi rồi lại tiếp tục làm việc.

"Tôi luôn nghĩ mình không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống thì sẽ không còn ai kiếm tiền nuôi con", bà Trâu kể, cho biết thêm hai mẹ con giao kèo với nhau là con cố gắng học, mẹ cố gắng kiếm tiền, không ai được phép bỏ cuộc.

Bà Trâu trong một buổi làm việc ở công trường ẢNH: CHINA DAILY

Từ nhỏ, Lưu Phương cũng luôn là cô con gái khiến mẹ yên tâm. Lưu Phương sống hướng nội, hiếm khi ra ngoài và ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở. Suốt ba năm THPT, Lưu Phương vẫn dùng điện thoại cũ mà chị gái để lại dù bà Trâu cũng muốn mua chiếc mới cho con. Mỗi lần thi không như ý, bạn đều về xin lỗi mẹ và lúc nào bà Trâu cũng xua tay, "Điểm số lên xuống là chuyện bình thường, quan trọng là đừng tự bỏ cuộc".

"Mong các con hãy đi thật xa và đừng bao giờ trở lại những dãy núi này", bà dặn dò hai cô con gái, trong đó người chị hai vừa tốt nghiệp ĐH Y khoa Trung Quốc.

Theo ban giám hiệu ngôi trường THPT Lưu Phương theo học, bạn thuộc top 5 thí sinh cao điểm nhất tỉnh Tứ Xuyên, ở khối khoa học xã hội theo định hướng lịch sử. Kỳ nghỉ hè này, Lưu cho biết bạn sẽ đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ, và dự định nhập học ngành kế toán của ĐH Thanh Hoa vì yêu thích môn toán.

Trước đó, Lưu từng đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thành công trúng tuyển vào một trường THPT trọng điểm của tỉnh Tứ Xuyên. Thành tích trên giúp bạn nhận học bổng hằng năm cùng sinh hoạt phí 800 nhân dân tệ/tháng (3 triệu đồng), đồng thời được miễn phí nội trú, tờ South China Morning Post đưa tin.

Biết điểm xong, hôm sau bà Trâu tiếp tục đến công trường từ 6 giờ sáng để tích lũy tiền đóng học phí ĐH cho con. Tuy nhiên, câu chuyện về người phụ nữ nông thôn ít học, dùng chính đôi vai nâng đỡ con gái rời vùng núi nghèo để bước vào ngôi trường danh tiếng toàn quốc đã trở thành chủ đề "nóng" trên các mạng xã hội của Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục.