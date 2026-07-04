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Giáo dục

Live [Cập nhật] Xem điểm sàn xét tuyển đại học 2026 các trường trên cả nước tại đây

Ngọc Long
Ngọc Long

Hàng loạt trường đại học bắt đầu công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ, là căn cứ để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với kết quả mình đạt được.

Tính tới trưa 4.7, hơn 30 trường đại học (ĐH) trên toàn quốc chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ở các phương thức xét tuyển, như dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ, các kỳ thi riêng do ĐH tổ chức hoặc kết hợp nhiều đầu điểm.

Dẫn đầu cả nước tới thời điểm hiện tại là điểm sàn của một số chương trình cử nhân tài năng Trường ĐH khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), ở mức 25. Các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội chủ yếu lấy mức từ 19 trong khi nhiều trường khác tập trung quanh mốc 15 điểm - ngưỡng bắt buộc để được xét tuyển ĐH.

Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh thêm mới, rút bớt hoặc sắp xếp lại thứ tự 15 nguyện vọng xét tuyển ĐH của mình cho tới 17 giờ ngày 14.7. Sau đó, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày 9.8.

Dự báo điểm chuẩn ĐH năm 2026

Dưới đây là điểm sàn chi tiết của các trường ĐH theo hai phương thức, gồm xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 30) và xét tuyển dựa trên kết hợp nhiều đầu điểm (thang 100, áp dụng ở một số trường như Kinh tế TP.HCM, Bách khoa TP.HCM...).

Riêng với khối ngành sức khỏe, sư phạm và pháp luật ở các trường, điểm sàn dựa trên mức Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 8.7 tới.

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** Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm sàn của các trường ĐH.

Bên cạnh đó, bạn đọc có thể truy cập trang Tra cứu điểm thi của Thanh Niên để theo dõi thêm thông tin phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm tổ hợp và điểm trung bình các tỉnh, thành.

Bộ GD-ĐT lưu ý, sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trong khoảng thời gian từ 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7. Đồng thời, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21.8, sau khi biết điểm chuẩn.

[Cập nhật] Xem điểm sàn xét tuyển đại học 2026 các trường trên cả nước tại đây- Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

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