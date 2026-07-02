Những lưu ý đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2026 để trúng tuyển đúng ngành

Thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến tại đây ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay (2.7) đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của của Bộ GD-ĐT. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong đó, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, chỉ đăng ký nguyện vọng từ 1 đến 5.

Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung gồm nhiều bước.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống tuyển sinh

Đầu tiên, thí sinh truy cập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Thí sinh đăng nhập bằng cách nhập số CCCD hoặc mã định danh cá nhân vào ô đăng nhập; nhập mật khẩu; điền mã xác nhận (captcha) hiển thị trên màn hình; nhấn "Đăng nhập" để truy cập hệ thống.

Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân đang được hiển thị trên hệ thống, bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số CCCD; khu vực ưu tiên; đối tượng ưu tiên; thông tin học bạ. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc giáo viên phụ trách để được hỗ trợ điều chỉnh trước khi tiến hành đăng ký nguyện vọng.

Tại giao diện chính của hệ thống, thí sinh chọn mục "Đăng ký thông tin xét tuyển sinh" ở thanh bên trái màn hình để thực hiện việc đăng ký ảnh: Chụp màn hình

Bước 3: Đăng ký nguyện vọng

Tại giao diện chính của hệ thống, chọn mục "Đăng ký thông tin xét tuyển sinh" ở thanh bên trái màn hình.

Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng: Thí sinh thực hiện lựa chọn nguyện vọng tuyển thẳng theo hướng dẫn của hệ thống.

Đối với thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác: Thí sinh chọn "Thêm nguyện vọng" và nhập đầy đủ thông tin: mã trường, mã ngành, tên ngành/chương trình đào tạo.

Bước 4: Sắp xếp thứ tự nguyện vọng

Sau khi hoàn tất việc thêm nguyện vọng, thí sinh cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong đó, nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất. Hệ thống sẽ xét tuyển theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng phía trên, các nguyện vọng phía dưới sẽ không được xét tiếp. Hệ thống cho phép chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.

Thí sinh chọn thêm nguyện vọng và nhập đầy đủ thông tin hiển thị

Bước 5: Lưu và xác nhận đăng ký

Để hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần thực hiện xác thực bằng mã OTP theo các bước hướng dẫn. Mã OTP thường chỉ có hiệu lực trong khoảng 30 phút, thí sinh nên nhập mã ngay sau khi nhận được. Trường hợp quá thời gian quy định, cần thực hiện lại thao tác để nhận mã mới.

Sau khi xác nhận thành công, toàn bộ thông tin đăng ký nguyện vọng sẽ được hệ thống ghi nhận. Thí sinh cần kiểm tra lại toàn bộ danh sách nguyện vọng và lưu bản in hoặc ảnh chụp màn hình để đối chiếu khi cần thiết.

Thí sinh cần kiểm tra lại toàn bộ danh sách nguyện vọng và lưu bản in hoặc ảnh chụp màn hình để đối chiếu khi cần thiết.

Bước 6: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần tiếp tục thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định.

Thí sinh có thể tham khảo hướng dẫn các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Bộ GD-ĐT TẠI ĐÂY.

652.703 nguyện vọng đã được đăng ký trong ngày đầu tiên Theo Bộ GD-ĐT, tính đến 17 giờ hôm nay, có tổng số 112.857 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng với số lượng nguyện vọng là 652.703. Năm nay, có 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.





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