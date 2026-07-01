Đăng ký xét tuyển ĐH: Cách sử dụng hiệu quả 15 nguyện vọng

Với những điểm mới của tuyển sinh năm nay, thí sinh (TS) cần lưu ý thực hiện các bước đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích nhất.

T HỰC HIỆN ĐỦ CÁC BƯỚC

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, lưu ý TS tham gia xét tuyển đại học (ĐH) năm nay cần kiểm tra kỹ điểm cộng, điểm thưởng, điểm quy đổi, các điều kiện đầu vào của từng trường mình mong muốn xét tuyển. Theo quy định, TS dùng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (SAT, ACT...) đã phải nộp về cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 20.6. Các sở GD-ĐT sẽ hỗ trợ thẩm tra các chứng chỉ này và các trường ĐH sẽ nhận kết quả để dùng trong phát triển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 biết kết quả thi vào sáng nay (1.7) ẢNH: NHẬT THỊNH

"Tuy vậy, một số TS có thể không kịp nộp hoặc cần cập nhật thêm thông tin mới, đồng thời muốn bổ sung thêm các dữ kiện dùng trong tuyển sinh (thành tích văn thể mỹ...). Các trường ĐH thường hỗ trợ nhận các dữ liệu này sau mốc thời gian trên. Do đó, TS cần kiểm tra xem đã nộp đúng chưa, có cần nộp gì thêm về trường ĐH không", PGS Thắng nói thêm. Ngoài ra, TS cũng cần lưu ý các điều kiện đầu vào của các ngành mình đã chọn, ví dụ nhóm ngành vi mạch bán dẫn yêu cầu điểm xét tuyển của thí sinh phải thuộc nhóm 25% điểm tổ hợp cao nhất toàn quốc và nhóm 20% điểm môn toán cao nhất toàn quốc.

Liên quan đến kỹ thuật đăng ký xét tuyển, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, khuyên TS thuộc diện được hưởng điểm cộng cần chú ý theo dõi thông báo của trường mình đăng ký xét tuyển, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và hoàn thành việc nộp minh chứng đúng thời gian quy định. Ví dụ, Trường ĐH Tài chính - Marketing quy định sau 17 giờ ngày 7.7, nếu không hoàn thành việc nộp minh chứng đúng hạn, TS có thể không được xem xét các quyền lợi ưu tiên theo quy định.

Thạc sĩ Kim Phụng cũng lưu ý khi đăng ký nguyện vọng (NV) trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, TS cần lựa chọn đúng mã trường, mã phân hiệu và mã xét tuyển theo NV của mình.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức, lưu ý thêm TS về việc rà soát điều kiện xét tuyển và tiếng Anh đầu vào, đối chiếu chính xác mã ngành, hoàn tất xác nhận OTP và nộp lệ phí đúng hạn, cần kiểm tra trạng thái đăng ký để tránh hồ sơ chưa hoàn thành.

Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH từ ngày 2 đến 14.7 ảnh: Ngọc Dương





C ÁCH SẮP XẾP THỨ TỰ NGUYỆN VỌNG THEO ĐỘ YÊU THÍCH

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhấn mạnh điều tiên quyết cần nhớ khi đăng ký NV xét tuyển là sắp xếp thứ tự NV theo độ yêu thích và mong muốn theo học nhất. Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sẽ lọc ảo và xét tuyển từ trên xuống dưới trong số 15 NV TS được phép đăng ký. TS chỉ có thể trúng tuyển vào một NV cao nhất trong danh sách. Chính vì vậy, hãy đặt ngành học trong ngôi trường yêu thích, mong muốn theo học nhất ở NV đầu tiên, mức độ yêu thích và mong muốn theo học giảm dần theo các NV 2, 3, 4...

"Cần chú ý không được xếp ngành mình yêu thích và mong muốn học nhất xuống thứ tự sau chỉ vì nghĩ điểm chuẩn quá cao, bởi nếu đã trúng tuyển ở NV phía trên, thì các NV phía dưới sẽ không được xét đến nữa", tiến sĩ Phong nhấn mạnh. Cũng theo tiến sĩ Phong, trong số 15 NV, các ngành công an, quân đội (nếu có) cần phải đặt ở NV đầu tiên và thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đối với các ngành đào tạo giáo viên thì chỉ xét tuyển TS đăng ký ở các NV có thứ tự từ 1 - 5.

Theo thạc sĩ Lê Đăng Hoa, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một, khi đăng ký NV, TS không phải lựa chọn phương thức xét tuyển hay tổ hợp môn. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tự động xử lý dữ liệu để xác định NV cao nhất mà TS đủ điều kiện trúng tuyển, đồng thời lựa chọn phương thức xét tuyển có lợi nhất và tổ hợp môn có điểm cao nhất cho TS để đưa vào xét tuyển. "Nếu thực sự yêu thích nghề giáo và mong muốn theo đuổi lĩnh vực này, TS cần tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường để có cơ sở lựa chọn, sắp xếp NV phù hợp với năng lực của bản thân", thạc sĩ Hoa nói thêm.

Cho lời khuyên về thứ tự của 15 NV, PGS-TS Bùi Hoài Thắng phân tích TS cần xác định sở trường, sở thích của mình để chọn ngành/hướng ngành học phục vụ nghề nghiệp tương lai.

Để bảo đảm an toàn, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong cho rằng TS nên chia danh sách NV thành 3 nhóm rõ rệt. Trong đó, nhóm mơ ước, kỳ vọng bao gồm các ngành hoặc trường có điểm chuẩn vài năm liền trước cao hơn năng lực hiện tại của TS. Nhóm lý tưởng, vừa sức bao gồm các trường có điểm chuẩn ngang bằng hoặc thấp hơn từ 0,5 - 1 điểm so với điểm thi dự kiến của TS. Nhóm an toàn, phao cứu sinh gồm các trường có điểm chuẩn thấp hơn hẳn năng lực của bạn để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển. Lưu ý kiểm tra thật kỹ mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện kèm theo xem mình đã đáp ứng hay chưa trước khi bấm nút xác nhận thanh toán lệ phí.

Cùng quan điểm, PGS-TS Bùi Hoài Thắng cho rằng khi đã có đủ các kết quả, nhất là điểm thi tốt nghiệp THPT, TS có thể đánh giá để đối sánh điểm của mình và điểm chuẩn các năm vừa qua. TS có thể chọn chiến lược phân chia các NV thành 3 nhóm: nhóm danh vọng, nhóm cơ hội và nhóm vững tâm. NV nào thích hơn thì phải đặt ở vị trí ưu tiên cao hơn.

"TS cũng cần quan tâm đến các vấn đề khác ảnh hưởng đến lựa chọn NV như: gia đình, bạn bè, tài chính, học bổng… Trong đó, tài chính là một trong các yếu tố quan trọng mà TS nên tìm hiểu kỹ. Hiện nay các trường có nhiều chính sách học bổng, đáng chú ý là học bổng dành cho sinh viên theo học lĩnh vực STEM", Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ thêm.