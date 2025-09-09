Nữ cử nhân kinh tế nhận học bổng du học bậc thạc sĩ lĩnh vực STEM

N IỀM VUI SAU 9 NĂM KIÊN TRÌ

Ngày nhận thông báo trúng học bổng, Mai Anh vừa bất ngờ vừa xúc động. Cô chia sẻ rằng khoảnh khắc ấy đánh dấu hành trình nỗ lực kéo dài 9 năm. Ngay từ bậc đại học, Mai Anh đã ấp ủ giấc mơ du học nhưng cơ hội chưa đến. Thành công lần này không chỉ mở ra cánh cửa học tập ở nước ngoài mà còn giúp cô tiến gần hơn đến mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ.

Nguyễn Thị Mai Anh tự hào là 1 trong 51 nữ lãnh đạo STEM được Chính phủ Thụy Điển vinh danh năm 2025 ẢNH: NVCC

Điều khiến Mai Anh tự hào nhất chính là việc được chọn là 1 trong 51 nữ lãnh đạo STEM được Chính phủ Thụy Điển vinh danh năm 2025. "Niềm vui không chỉ đến từ tấm vé du học mà còn là sự công nhận nỗ lực của bản thân trong việc theo đuổi con đường phát triển công nghệ bền vững", Mai Anh nói.

Mai Anh cho biết trong năm 2025 cô đã được nhận 2 học bổng quốc tế. Đó là học bổng toàn phần Chính phủ Thụy Điển, trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng và học bổng LMINT tại Đại học Brescia (Ý) trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Mai Anh quyết định theo học tại Đại học Gothenburg. Cô cho biết Thụy Điển là quốc gia nổi tiếng về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời học bổng này dành riêng cho nữ lãnh đạo STEM. Ngành digital leadership phù hợp với định hướng nghề nghiệp của Mai Anh, đó là quản lý sản phẩm và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN.

"Mình chọn học bổng này không chỉ vì tài chính mà còn vì mục tiêu mà chương trình theo đuổi. Học bổng tập trung vào phát triển bền vững, nâng cao năng lực lãnh đạo và khuyến khích đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng chính là con đường mình mong muốn", Mai Anh nói.

Bước ngoặt từ kinh tế sang STEM

Điểm đặc biệt trong hồ sơ của Mai Anh chính là việc cô xuất thân từ ngành kinh tế nhưng xin học bổng trong lĩnh vực STEM. Đây là trở ngại lớn, bởi nhiều chương trình thạc sĩ công nghệ yêu cầu nền tảng kỹ thuật. "Mình từng tự hỏi liệu có ai tin rằng một cử nhân kinh tế đủ năng lực lãnh đạo dự án công nghệ phức tạp. Áp lực này khiến mình nhiều lần muốn bỏ cuộc", cô chia sẻ.

Và cô đã vượt qua rào cản bằng cách chứng minh năng lực qua kinh nghiệm thực tế. Mai Anh kể, trong hơn 4 năm làm việc tại các công ty công nghệ, cô đã trực tiếp dẫn dắt nhóm phát triển sản phẩm phục vụ hàng ngàn người dùng. Mai Anh cũng từng tham gia tối ưu hệ thống để rút ngắn thời gian giao hàng từ vài ngày xuống vài giờ. Kinh nghiệm ấy giúp cô khẳng định giá trị của bản thân, kết hợp giữa tư duy kinh tế và khả năng vận hành công nghệ. Chính sự kết hợp này làm cho hồ sơ của cô nổi bật so với hàng trăm ứng viên khác.

Để có bộ hồ sơ hoàn chỉnh, Mai Anh cho biết mất khoảng 6 - 8 tháng. Cô bắt đầu từ việc tìm hiểu học bổng, viết luận, xin thư giới thiệu cho đến thi chứng chỉ tiếng Anh. Thời điểm đó, Mai Anh đang đảm nhận vai trò trưởng nhóm tại Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm nên khối lượng công việc rất lớn.

"Ban ngày mình tập trung điều hành nhóm, buổi tối dành thời gian học tiếng Anh và viết luận. Cuối tuần, mình tìm hiểu chi tiết về chương trình, điều chỉnh

từng phần hồ sơ. Có những hôm mình mệt mỏi và muốn dừng lại, nhưng mình luôn tự nhắc, nếu không đi đến cùng, mình sẽ không biết mình có thể đi xa đến đâu", Mai Anh nhớ lại.

Trong quá trình viết luận, Mai Anh chọn cách kể câu chuyện chân thật, gắn bó chặt chẽ với định hướng học bổng, xây dựng bài luận theo trục thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Mai Anh định hướng sẽ quay về VN sau khi hoàn thành chương trình du học bậc thạc sĩ. Cô dự định áp dụng kiến thức và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Mai Anh cũng mong muốn xây dựng cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp Việt và thị trường quốc tế, nhất là châu Âu. Mục tiêu dài hạn của cô là trở thành chuyên viên quản lý sản phẩm, đồng thời tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt. Mai Anh tin rằng việc kết hợp góc nhìn kinh tế và công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Bà Bùi Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm phát triển sản phẩm và dữ liệu, Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm, người hướng dẫn Mai Anh trong suốt quá trình làm việc, nhận xét: "Tôi đồng hành cùng Mai Anh trong 4 năm phát triển, từ nhân viên đến vị trí trưởng nhóm của công ty. Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và kỹ năng lãnh đạo của cô trong các dự án áp lực, đòi hỏi đổi mới và kết quả cao. Ở vai trò trưởng nhóm, Mai Anh quản lý đội ngũ tốt, phối hợp hiệu quả với nhiều phòng ban để giữ tiến độ và chất lượng sản phẩm. Đồng nghiệp cũng đánh giá cô vững chuyên môn, nhiệt huyết, tận tình và luôn truyền năng lượng tích cực. Thành viên trong nhóm đánh giá cao sự hỗ trợ và định hướng của cô trong công việc cũng như quá trình phát triển sự nghiệp".



