Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH

Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vào ngày 1.7 ảnh: nhật thịnh

Ngày 1.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vào ngày 1.7. Thí sinh sẽ có 12 ngày để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.

Những ngày tới, các trường ĐH sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) cho từng ngành. Căn cứ vào đây, thí sinh biết mình có đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các ngành của các trường cụ thể. Vậy điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh năm nay ra sao? Những ngành nào có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng thí sinh cần lưu ý? Khi thực hiện việc đăng ký, thí sinh cần thực hiện các bước cụ thể nào? Thí sinh cần lưu ý gì về những quy định mới của năm nay, những sai sót cần tránh để không bỏ lỡ việc đăng ký…

Thông tin có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH".

Chương trình sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, gồm:

*Đợt 1 (14 giờ-15 giờ 10) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF);

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

NCS-thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó viện trưởng Viện Quốc tế UEF.

*Đợt 2 (15 giờ 20-16 giờ 30) gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức.

Bạn đọc quan tâm tới việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, có thể đặt câu hỏi để tương tác trực tiếp với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.