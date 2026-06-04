TP.HCM muốn kéo tuyến metro từ Thủ Dầu Một tới thẳng ga Tao Đàn

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về phạm vi nghiên cứu tuyến metro số 2 (TP.Thủ Dầu Một - TP.HCM) và tuyến metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ), chấp thuận đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP (MAUR) và Sở Xây dựng.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM sẽ được kéo dài thêm hơn 15 km vào tận ga Tao Đàn ẢNH: MAUR

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 (thuộc quy hoạch của Bình Dương cũ) có điểm đầu kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), sẽ được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 15 km đến thẳng ga Tao Đàn ở trung tâm TP, thay vì chỉ dừng ở phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An cũ). Sau điều chỉnh, tổng chiều dài của tuyến khoảng 38,9 km.

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 3 (theo quy hoạch cũ của TP.HCM) chạy từ An Hạ (huyện Bình Chánh cũ) đến depot Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức cũ) nay sẽ được điều chỉnh rút ngắn khoảng 13 km. Tuyến mới có điểm đầu tại ga Tao Đàn và điểm cuối tại An Hạ, với chiều dài khoảng 32,5 km. Như vậy, ga Tao Đàn trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng, khi vừa là điểm cuối của tuyến metro số 2 từ Thủ Dầu Một, vừa là điểm đầu của tuyến metro số 3 đi về phía tây bắc. UBND TP.HCM giao Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với hai dự án nêu trên. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch vốn hằng năm, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai các tuyến metro.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM trong quý 2/2026. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TP.HCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị về các nội dung liên quan đến hai dự án tại phiên họp gần nhất.