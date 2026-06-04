Phường Tam Bình ở TP.HCM gặp khó vì nhiều lao động về quê, giờ ra sao?

Như Báo Thanh Niên đã thông tin trong bài Lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều, vì sao?, ông Nguyễn Văn Khuôn (Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình) cho biết cuối tháng 9.2025, phường Tam Bình (TP.HCM) gặp khó vì tình trạng lao động nhập cư rời TP.HCM về quê ngày càng rõ.

Tại Khu chế xuất Linh Trung 2, khoảng 40% công nhân đã rời đi sau đại dịch Covid-19; ở Khu công nghiệp Bình Chiểu, tỷ lệ này lên đến 60%.

Ngoài ra, nhiều công ty tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và Khu công nghiệp Sóng Thần (gần địa bàn phường Tam Bình) đã chuyển địa điểm hoạt động sang nơi khác. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành trên cả nước phát triển thêm các khu công nghiệp và khu kinh tế mới, tạo sức hút đối với lực lượng lao động.

Lao động tại một số khu công nghiệp vẫn giảm, nhưng nhiều lĩnh vực bắt đầu phục hồi

Đầu tháng 6.2026, trả lời PV Thanh Niên về tình hình lao động hiện nay trên địa bàn, ông Khuôn cho biết hoạt động tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cùng lĩnh vực thương mại - dịch vụ vẫn duy trì ổn định.

Riêng lực lượng lao động trong lĩnh vực xây dựng và lao động phổ thông tăng hơn năm trước. Số công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 2 hiện ổn định bằng năm trước, trong khi công nhân tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và Sóng Thần vẫn giảm do nhiều công ty, xí nghiệp di dời hoặc giải thể.

Theo ông Khuôn, nhóm cư trú tăng mạnh nhất là sinh viên, học sinh, công nhân làm việc tại các công ty nhỏ lẻ.

Do phường Tam Bình có lợi thế nằm gần các trường đại học, khu Đại học Quốc gia TP.HCM, giao thông thuận tiện, giá thuê nhà rẻ hợp lý..., nên phù hợp nhu cầu của sinh viên, học sinh từ nhiều tỉnh, thành đến cư trú và học tập.

Ngoài ra, nhiều công ty sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phát triển mạnh trong những tháng gần đây cũng làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động.

Công nhân tan ca tại Khu chế xuất Linh Trung, phường Tam Bình (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pháp chuyển đổi nhà trọ, thu hút đầu tư để giữ chân nguồn lao động

Chia sẻ về giải pháp thu hút và giữ chân lao động thời gian tới, ông Khuôn cho biết địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại các khu có nhiều nhà trọ như: khu Khiết Tâm, khu dân cư quanh Khu chế xuất Linh Trung 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu chuyển đổi công năng phòng trọ dành cho công nhân sang phục vụ sinh viên, học sinh và các mô hình kinh doanh phù hợp.

Song song đó, phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các phòng ban chuyên môn, đoàn thể chính trị tổ chức các ngày hội giới thiệu việc làm, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và thu hút nhân lực từ các tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, địa phương cũng tập trung tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để mời gọi đầu tư thông qua Hội doanh nghiệp phường Tam Bình, đẩy mạnh đầu tư công.

UBND phường Tam Bình đã tổ chức hội nghị tọa đàm về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số của TP.HCM năm 2026 trên địa bàn, qua đó triển khai nhiều hiến kế phát triển kinh tế cho phường Tam Bình nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Cùng với đó, UBND phường Tam Bình đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57; tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực số.

Địa phương cũng phối hợp Trường đại học Nguyễn Tất Thành và nhiều trường đại học khác để đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học ứng dụng, pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.