Thời sự

TP.HCM dự kiến xây cầu hơn 1.100 tỉ nối vùng ven đến trung tâm năm 2027

Uyển Nhi - Vũ Phượng
28/05/2026 16:45 GMT+7

TP.HCM dự kiến mở rộng đường Vườn Lài và khởi công xây cầu Vàm Thuật vào quý 4/2027, kết nối phường An Phú Đông (quận 12 cũ) với trung tâm thành phố.

Chiều 28.5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) có văn bản trả lời báo chí về dự án xây cầu Vàm Thuật, nâng cấp và mở rộng đường Vườn Lài ở phường An Phú Đông (quận 12 cũ, TP.HCM).

Dự án hiện đang được Ban Giao thông tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Dự kiến sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét thông qua chủ trương đầu tư vào quý 3/2026.

Sau khi được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, Ban Giao thông sẽ tổ chức lập, trình và duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ quý 4/2026 đến quý 2/2027.

Bên cạnh đó, tổ chức lập, trình và duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán từ quý 2/2027 đến quý 3/2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2027 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Khu vực TP.HCM dự kiến xây cầu Vàm Thuật (phường An Phú Đông, quận 12 cũ)

Theo đề xuất trước đây của Ban Giao thông, cầu Vàm Thuật sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mặt cầu rộng từ 16 - 20 m, đáp ứng 4 làn xe. Cây cầu sẽ nối đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh cũ) sang khu vực phường An Phú Đông.

Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1.136 tỉ đồng. Trong đó, hơn 800 tỉ đồng dành riêng cho công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, chủ yếu ở phía phường An Phú Đông.

Họp báo định kỳ tại Trung tâm báo chí TP.HCM

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, giao thông kết nối giữa phường An Phú Đông với trung tâm TP.HCM từng là bài toán nan giải. Người dân di chuyển phụ thuộc vào cầu An Phú Đông - một cây cầu sắt tạm, nhỏ hẹp và gặp phải nhiều sự cố sà lan đâm va vào trụ cầu.

Người dân quanh khu vực kỳ vọng có một cây cầu bắc ngang sông Vàm Thuật để rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các khu vực.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài gần 23.000 tỉ đồng dự kiến khởi công vào tháng 7.2026; trong khi Vành đai 2 vẫn gặp khó vì chậm giải phóng mặt bằng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
