Thời sự

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài gần 23.000 tỉ đồng dự kiến khởi công tháng 7

Uyển Nhi - Vũ Phượng
28/05/2026 16:21 GMT+7

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài gần 23.000 tỉ đồng dự kiến khởi công vào tháng 7.2026; trong khi Vành đai 2 vẫn gặp khó vì chậm giải phóng mặt bằng.

Chiều 28.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã cung cấp thông tin mới nhất về tiến độ triển khai cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỉ đồng và dự án Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2).

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao) tại buổi họp báo

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khởi công giai đoạn 1 tháng 7.2026

Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 1 thuộc giai đoạn 1 của tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Đến nay, UBND TP.HCM đã phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ban Giao thông đang tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. Sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT, nhà đầu tư sẽ triển khai các thủ tục chuẩn bị để khởi công dự án vào tháng 7.2026.

Đối với dự án thành phần 2 gồm đường gom dân sinh và các cầu vượt ngang tuyến cao tốc, gói thầu XL02 xây dựng cầu vượt tỉnh lộ 8 đã được khởi công từ ngày 19.12.2025. Hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục như cọc khoan nhồi, đào nền đường và nhiều phần việc liên quan.

Hai gói thầu còn lại là XL01 và XL03 hiện đang được Ban Giao thông tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán để tiến hành đấu thầu; đồng thời dự kiến khởi công trong tháng 7.2026.

Các nút giao trên tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được xây dựng thành nhiều tầng, khác mức nhằm giảm xung đột giữa các phương tiện

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 51 km. Trong đó, đoạn đi qua TP.HCM dài khoảng 24,7 km và đoạn qua Tây Ninh dài 26,3 km. Tuyến đường nhằm kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM và khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Ở giai đoạn đầu, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe với tốc độ thiết kế 120 km/giờ và được quy hoạch mở rộng lên 6 làn xe trong tương lai.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng lên 22.975 tỉ đồng, tăng thêm 3.358 tỉ đồng nhằm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vành đai 2 chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công

Liên quan đến tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM, Ban Giao thông cho biết đoạn 1 và đoạn 2 (trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ, dài 6 km) vẫn đang được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

  1. Đoạn 1 khoảng 3,5 km, từ điểm giao đường D2 trước cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái, xa lộ Hà Nội.
  2. Đoạn 2 dài khoảng 2,4 km, từ nút giao Bình Thái, xa lộ Hà Nội đến nút giao đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng tại địa phương hiện còn chậm. Tổng số trường hợp đã bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 61%. Trong đó, đoạn 1 đạt 480/888 trường hợp, còn đoạn 2 đạt 222/262 trường hợp.

Vành đai 2 TP.HCM đoạn qua TP.Thủ Đức

Theo đánh giá của Ban Giao thông, mặt bằng bàn giao hiện trong tình trạng "da beo", phân khúc không liên tục nên ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công toàn dự án.

Theo kế hoạch, đến năm 2028 sẽ khép kín Vành đai 2 tại khu vực phía TP.HCM, thuộc địa bàn TP.Thủ Đức cũ.

Sáng 18.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tăng tổng mức đầu tư lên 22.975 tỉ đồng (tăng 3.358 tỉ đồng) để bồi thường giải phóng mặt bằng.

