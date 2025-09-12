Lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều, vì sao?

Chiều 11.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về tình hình lao động - việc làm tại TP.HCM.

Thực trạng người lao động rời TP.HCM

Theo ông Tuyên, thời gian qua có tình trạng dịch chuyển lao động từ TP.HCM về các tỉnh, thành khác. Sau đại dịch Covid-19, đã xuất hiện làn sóng lao động rời khỏi Bình Dương, TP.HCM cũ trở về quê.

Trước mắt, điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt trong tuyển dụng và đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết tình trạng lao động nhập cư rời TP.HCM về quê đang diễn ra rõ nét. Từ đó, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của phường Tam Bình, đặc biệt là hoạt động kinh doanh và thu nhập của người dân.

Tại Khu chế xuất Linh Trung 2 có khoảng 40% công nhân đã rời đi sau đại dịch Covid-19. Còn tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và một số khu vực khác, tỷ lệ này lên đến 60%.

Nguyên nhân do không có đơn đặt hàng mới, nhiều công ty buộc phải thu hẹp sản xuất và giảm quy mô hoạt động.

Ở Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu công nghiệp Sóng Thần, nhiều công ty đã di dời đi nơi khác, trong khi đó các địa phương khác lại xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Tuyên nhìn nhận, về mặt tích cực, đây là tín hiệu tốt vì cho thấy sự phát triển kinh tế đồng đều giữa các địa phương. Khi các tỉnh, thành phát triển, người lao động có cơ hội trở về quê để làm việc, có thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, trước mắt, TP.HCM đang đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động. Về lâu dài, điều này cũng tạo sức ép để các doanh nghiệp đầu tư tại TP.HCM phải thay đổi, ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; đồng thời hạn chế tối đa những ngành nghề thâm dụng lao động.

Theo ông Tuyên, các doanh nghiệp khi đầu tư vào TP.HCM cần tính toán kỹ, còn thành phố cũng phải chủ động sàng lọc trong việc tiếp nhận dự án.

Lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều, nhiều nhà trọ vắng khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pháp thu hút và giữ chân lao động

Để giải quyết bài toán thiếu lao động, Sở Nội vụ TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành để bổ sung nguồn nhân lực. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã và đang kết nối lao động chất lượng cao từ các địa phương đến sinh sống, làm việc tại thành phố.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp có thêm nguồn lực lao động phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, tức là khi lao động đến TP.HCM thì đi kèm là hệ thống phục vụ đời sống cho họ và gia đình, từ học hành của con cái đến y tế, giáo dục, nhằm giữ chân lao động lâu dài.

Trước tình hình người lao động "bỏ phố về quê", Đảng ủy phường Tam Bình đã chỉ đạo UBND phường triển khai nhiều giải pháp.

Đại diện phường Tam Bình cho biết, phường có lợi thế gần các khu chế xuất và nhiều trường đại học, nhờ vậy có thể đón lượng lớn học sinh - sinh viên.

Chính quyền đã vận động người dân cải tạo, nâng cấp phòng trọ, giảm giá thuê nhằm thu hút lao động đến ở; đẩy mạnh tuyên truyền để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài, tạo điều kiện cho con em công nhân học tập tại các cơ sở giáo dục tốt trên địa bàn.

Phường Tam Bình cũng vận động chủ nhà trọ trong khu vực quy hoạch chuyển đổi công năng (như xây dựng bãi đỗ xe container hoặc kho chứa hàng) để phù hợp định hướng phát triển.

Đồng thời kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mở rộng hoạt động công nghiệp, xí nghiệp và kinh doanh nhằm thu hút thêm nguồn lao động.

Chính quyền cũng phối hợp các cơ quan, đơn vị cung ứng việc làm, triển khai chính sách miễn phí cho hoạt động giới thiệu việc làm.

Song song đó là tuyên truyền, khuyến khích người lao động đăng ký tìm việc để sớm có công việc ổn định, gắn bó lâu dài với TP.HCM.