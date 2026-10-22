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    Dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM: Bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất

    Uyển Nhi - Đỗ Trường
    Các phường ở TP.HCM bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất để chuẩn bị triển khai dự án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM.

    Dự kiến đi qua 18 phường TP.HCM

    Bên cạnh dự án metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, các phường Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Dương… cũng triển khai đo đạc, kiểm đếm đất phục vụ tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM (metro số 2). Việc này được thực hiện khoảng từ đầu tháng 10.2026.

    Đại diện phường Lái Thiêu cho biết theo kế hoạch, phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn dài khoảng 4 km. Dự kiến có 209 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất khoảng 70.900 m2.

    Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng đất đai, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, phối hợp với người sử dụng đất kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với hiện trạng thực tế. Những nội dung cần xác minh bổ sung được ghi nhận để tiếp tục xử lý theo quy định.

    Việc đo đạc, kiểm đếm là cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị ảnh hưởng.

    Metro Thủ Dầu Một vào trung tâm TP.HCM: Bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất - Ảnh 1.

    Phường Lái Thiêu đo đạc, kiểm đếm diện tích đất phục vụ dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

    ẢNH: UBND PHƯỜNG LÁI THIÊU

    Tại phường Bình Dương, các đơn vị liên quan cũng đang điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất và tài sản thuộc phạm vi dự án. Công việc gồm ghi nhận hiện trạng, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất.

    Theo UBND phường Bình Dương, quá trình triển khai nhận được sự phối hợp của các hộ dân. Phường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đề nghị người dân tạo điều kiện để hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm.

    Theo hướng tuyến dự kiến, metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi qua 18 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

    Metro Thủ Dầu Một vào trung tâm TP.HCM: Bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất - Ảnh 2.

    Phường Bình Dương điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất và tài sản thuộc phạm vi dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

    ẢNH: PHƯỜNG BÌNH DƯƠNG

    Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài hơn 35 km

    Theo tài liệu niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35,1 km, được nghiên cứu nhằm kết nối khu vực trung tâm Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM.

    Tuyến có điểm đầu nối với metro số 1 (đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) tại phường Bình Dương; điểm cuối kết nối ga Tao Đàn, nơi giao với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

    Metro Thủ Dầu Một vào trung tâm TP.HCM: Bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất - Ảnh 3.

    Bản đồ dự kiến hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

    Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33 ha, dự kiến đặt tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM.

    Dự án được nghiên cứu đầu tư đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 100 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ đối với đoạn đi ngầm.

    Dự án cũng bao gồm đoàn tàu và các hệ thống cơ điện, viễn thông, tín hiệu, điều khiển, thu phí tự động phục vụ vận hành.

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