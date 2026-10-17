Dự án mở rộng đường ở TP.HCM lên 30 m: Lãnh đạo phường trao thưởng cho dân

Chiều 16.10, UBND phường Bình Trưng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức lễ công bố đợt 2 các quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khen thưởng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng trước thời hạn tại dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Chí Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cùng đại diện đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được khen thưởng.

Mong người dân sớm bàn giao mặt bằng

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện phường Bình Trưng cho biết trong đợt 2, có 21 hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chủ trương, chính sách của dự án, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định. Trước đó, cuối tháng 9.2026, UBND phường Bình Trưng đã khen thưởng 17 tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng đường Lương Định Của trước thời hạn.

Qua 2 đợt, tổng cộng 38 trường hợp đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao hơn 8.400 m2 mặt bằng, với tổng số tiền hơn 678 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Thanh (thứ 4 từ trái qua) và ông Nghiêm Duy Bình (thứ 5 từ trái qua) khen thưởng các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Đinh Của ẢNH: CHÍ LỘC

Tại buổi lễ, ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Bình Trưng gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự đồng thuận của 21 hộ dân được khen thưởng trong đợt này, cũng như các hộ gia đình đã tích cực phối hợp, nhận tiền bồi thường, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng thời gian qua.

Ông Bình mong các hộ dân còn băn khoăn, chưa đồng thuận tiếp tục chia sẻ tâm tư, nguyện vọng để chính quyền lắng nghe, xem xét và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chính quyền địa phương cũng mong người dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành, sớm thống nhất phương án và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để TP.HCM triển khai xây dựng, hoàn thiện nút giao An Phú và mở rộng đường Lương Định Của, sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.

Toàn cảnh đường Lương Định Của nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đường Lương Định Của mở rộng lên 30 m, kết nối nút giao An Phú

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 22.012 m2.

Dự án ảnh hưởng 66 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Trong đó, 27 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 40 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỉ đồng.

Tuyến đường này dài khoảng 2,3 km, thường xuyên xảy ra ngập khi trời mưa. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, quy mô 6 làn xe.

Dự án được khởi công từ tháng 4.2015 nhưng phải tạm dừng từ cuối năm 2020 để chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với khoảng 22.012 m2 đất còn lại.

Đường Lương Định Của thường xuyên bị ngập khi trời mưa ẢNH: ĐÌNH DƯ

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng theo sự phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng năng lực kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực.

Theo dự thảo UBND phường Bình Trưng chia sẻ với Báo Thanh Niên, quỹ đất dự kiến bố trí tái định cư nằm tại 6 khu, gồm:

Khu tái định cư số 3 thuộc Khu 30 ha nam Rạch Chiếc. Khu đô thị An Khánh - An Phú. Khu nhà ở của Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm. Khu nhà ở Công ty Phú Nhuận. Khu nhà ở của Công ty TNHH xây dựng Thế Minh. Khu nhà ở tại phường Long Trường của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - du lịch C.T.C.

Ngoài ra, quỹ căn hộ chung cư dự kiến bố trí tái định cư tại dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP.HCM.