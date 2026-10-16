Tiến độ nút giao An Phú, quốc lộ 50 và loạt công trình giao thông ở TP.HCM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản cung cấp báo chí về kết quả thực hiện các dự án, hạng mục giao thông trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thi công.

Những hạng mục đã thông xe và các dự án sắp hoàn thành

Tại nút giao An Phú, Ban Giao thông TP.HCM cho biết đã thông xe hầm chui HC1-02 thuộc gói thầu XL6 và cầu vượt nhánh N3 thuộc gói thầu XL12.

Đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, khối lượng thi công đạt khoảng 98%. Các đơn vị đang tiếp tục thi công đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ. Ban Giao thông dự kiến hoàn thành thi công toàn bộ dự án trong tháng 12.2026.

Trong 9 tháng đầu năm, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cũng đã thông xe. Cùng với đó, nhánh phải cầu Tăng Long đã được thông xe.

Toàn cảnh dự án mở rộng quốc lộ 50 và xây mới song hành quốc lộ 50 ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh kết quả thi công, Ban Giao thông cập nhật tình hình giải ngân tại một số dự án, dự án thành phần có kế hoạch vốn lớn trong năm 2026. Cụ thể:

Dự án thành phần 1-1 thuộc Vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức), được giao kế hoạch vốn 5.030 tỉ đồng, tiến độ giải ngân đạt 98,52%.

Dự án thành phần 1-3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên đoạn sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai được giao 5.560 tỉ đồng, giải ngân đạt 99,8%.

Đối với dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (ở Hóc Môn), số vốn đã giải ngân đạt 97,6%.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh), giải ngân đạt 98,6%.

Hai dự án khác được báo cáo có tỷ lệ giải ngân đạt 99,9% gồm: hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3; xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

Dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 có tỷ lệ giải ngân đạt 99,9% ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vật liệu, mặt bằng ảnh hưởng các công trình giao thông ở TP.HCM

Theo Ban Giao thông TP.HCM, biến động giá nhiên liệu trong năm 2026 kéo theo giá vật liệu, chi phí vận hành thiết bị và nhân công tăng. Áp lực tài chính ảnh hưởng lớn đến việc huy động vật liệu, thiết bị, nhân lực và triển khai các công trình giao thông ở TP.HCM của các nhà thầu.

Về đá xây dựng, nhu cầu còn lại khoảng 0,9 triệu m3, chủ yếu là cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25. Nguồn cung nhựa đường gián đoạn trong quý 2 và các tháng 9, 10 năm 2026 cũng ảnh hưởng đến việc thảm nhựa hoàn thiện mặt đường.

Ngoài vật liệu, việc các địa phương chậm bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu thiếu mặt bằng để triển khai, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Để kiểm soát quá trình thực hiện, Ban Giao thông TP.HCM cho biết thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu bảo đảm khối lượng và tiến độ được giao. Với các dự án trọng điểm, đơn vị lập sơ đồ tiến độ, định kỳ rà soát tiến độ thi công, giải ngân, khối lượng phát sinh và trách nhiệm của từng bên.

Về nguồn vốn, Ban Giao thông TP.HCM cho hay còn khoảng 13.779 tỉ đồng cần giải ngân và dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.