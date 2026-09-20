Nút giao quốc lộ 50 ở TP.HCM đã xong nhưng chưa thể mở, vì sao?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản trả lời báo chí liên quan phản ánh của người dân về nút giao quốc lộ 50 - đường Nguyễn Văn Linh.

Theo phản ánh, khu vực nút giao này đã hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt đèn tín hiệu nhưng đến nay vẫn bị rào chắn, phương tiện chưa được phép lưu thông.

Do nút giao chưa mở, xe từ đường Nguyễn Văn Linh muốn vào quốc lộ 50 phải tiếp tục di chuyển rồi vòng lại khu vực dưới cầu Rạch Ông. Quãng đường phát sinh khoảng 1 km, gây bất tiện và mất thêm thời gian cho người đi đường.

Còn phải chờ dự án cầu đường Bình Tiên

Theo Ban Giao thông TP.HCM, nút giao đường song hành quốc lộ 50 với đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 đã thi công hoàn thành.

Chủ đầu tư cũng đã trình phương án tổ chức giao thông và báo cáo hoàn thành hạng mục công trình.

Tuy nhiên, công trình hiện đang trong giai đoạn Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu. Đây là một trong những điều kiện cần hoàn tất trước khi nút giao được đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, khu vực này còn liên quan trực tiếp đến việc tổ chức giao thông phục vụ một dự án khác đang triển khai. Ban Giao thông cho biết vị trí nút giao đang được chuẩn bị tổ chức giao thông để thi công dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên.

Cụ thể, dự án có hạng mục cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Linh, được triển khai theo phương án tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng TP.HCM thông qua. Hiện dải phân cách tại khu vực này chưa được mở.

Bản đồ tổng thể dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 ẢNH: BAN GIAO THÔNG TP.HCM

Theo Ban Giao thông, toàn bộ nút giao đường song hành quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh dự kiến chỉ được phép đưa vào khai thác sau khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: được chấp thuận kết quả nghiệm thu và thi công xong nhịp cầu vượt băng qua đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án cầu đường Bình Tiên. Thời điểm dự kiến là quý 4.2027.

Dự án nút giao quốc lộ 50

Nút giao quốc lộ 50 là một trong những điểm kết nối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía nam TP.HCM, liên thông với các trục huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khu vực này đang được đầu tư gần 600 tỉ đồng để hoàn thiện nút giao liên thông khác mức dạng hình kèn (trumpet), trong đó có các hạng mục cầu vượt. Công trình thuộc tổng thể dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao giữa quốc lộ 50 và cao tốc Bến Lức - Long Thành nhằm đồng bộ mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường lớn. Công trình cũng được kỳ vọng phát huy hiệu quả đầu tư khi cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng quốc lộ 50 từng bước hoàn thành.