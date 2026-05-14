Mở rộng quốc lộ 50 gần 1.500 tỉ đồng ở TP.HCM 'kẹt' vì vướng 1 hộ dân

Chiều 14.5, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) có văn bản trả lời báo chí về tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh cũ.

Dự án mở rộng quốc lộ 50 ở TP.HCM dự kiến thông xe tháng 12.2026

Theo Ban Giao thông, đến nay tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 96%. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn tất do còn 1 hộ dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu và tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần 2 lên cấp có thẩm quyền.

Hiện UBND TP.HCM đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vụ việc để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tổng thể vị trí dự án xây dựng đường song hành và mở rộng quốc lộ 50 ẢNH: BAN GIAO THÔNG

Trong lúc chờ xử lý mặt bằng, các hạng mục còn lại của dự án vẫn đang được triển khai, gồm:

Từ ngày 15.5, đơn vị thi công đã tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Ông Thìn mới để triển khai gia cường cầu Ông Thìn cũ và nâng cấp đường dẫn vào cầu. Đối với vị trí còn vướng mặt bằng của 1 hộ dân thuộc phạm vi mở rộng đường hiện hữu, Ban Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để triển khai thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

Quốc lộ 50 giữ vai trò huyết mạch kết nối TP.HCM với Long An cũ

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp với tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh), tổng chiều dài tuyến gần 7 km, mở rộng lên 34 m, đáp ứng 6 làn xe và 2 bên có vỉa hè cho người đi bộ.

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM và Long An cũ, góp phần giảm tải áp lực cho các tuyến đường cửa ngõ phía nam thành phố.

Theo Ban Giao thông, thời gian dự kiến thông xe và hoàn thành toàn tuyến tháng 12.2026 (trước đó chủ đầu tư dự án cho biết nếu được bàn giao đủ mặt bằng trong tháng 4.2025 sẽ thông xe toàn tuyến cuối năm 2025).