Chủ trọ thu tiền điện 3.500 - 5.000 đồng/kWh: Sở Công thương TP.HCM nói gì?

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, trên địa bàn TP.HCM nhiều chủ trọ thu tiền điện theo mức cào bằng từ 3.500 - 5.000 đồng/kWh, cao hơn so với giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định. Trong khi đó, theo quy định mới hiệu lực từ ngày 25.5, hành vi thu tiền điện vượt mức quy định có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Chiều 14.5, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Minh Hóa, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương TP.HCM) đã trả lời Báo Thanh Niên về việc các trọ thu tiền điện sai quy định.

Ông Trần Minh Hóa thông tin về việc chủ trọ thu tiền điện sai quy định ẢNH: UYỂN NHI

TP.HCM tăng cường kiểm tra giá điện tại nhà trọ

Sở Công thương TP.HCM cho biết, đơn vị đã ban hành Công văn số 5023 đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà.

Các địa phương đồng thời phải xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Công thương TP.HCM.

Theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026, đơn vị này cũng sẽ kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định về hoạt động điện lực và giá điện tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cho thuê.

Hiện Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cấp định mức điện cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ trên địa bàn.

Đến nay, đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán điện đúng giá quy định cho người thuê nhà.

Tính đến tháng 4.2026, ngành điện thành phố đã thực hiện 145.974 lượt kiểm tra giá điện tại các khu nhà trọ.

"Về số liệu xử phạt cụ thể, Sở Công thương sẽ cung cấp sau khi nhận được báo cáo từ UBND các xã, phường và đặc khu", ông Hóa nói.

Công tơ điện tại một khu trọ 45 phòng ở TP.HCM thu tiền điện 4.500 đồng/kWh ẢNH: UYỂN NHI

Chủ trọ thu tiền điện không được cộng thêm chi phí vận hành vào giá điện

Liên quan đến việc nhiều chủ nhà trọ cho rằng mức giá điện 3.500 - 5.000 đồng/kWh nhằm bù đắp chi phí hao hụt điện năng và vận hành như: thang máy, đèn hành lang, camera hay máy giặt chung…

Sở Công thương TP.HCM khẳng định quan điểm trên "không phù hợp quy định". Bởi trường hợp người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê nhà không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Theo ông Hóa, giá điện là mặt hàng do Nhà nước quản lý, chủ nhà trọ phải thu theo đúng biểu giá bán điện do Bộ Công thương ban hành.

Các khoản chi phí như: điện bơm nước, chiếu sáng hành lang, camera an ninh hay các chi phí vận hành khác phải được tách riêng thành phí dịch vụ hoặc phí quản lý theo thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê, không được cộng dồn vào giá điện để thu chênh lệch.

"Việc thu tiền điện cao hơn giá quy định để hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng kể từ ngày 25.5. Thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch UBND cấp xã", Sở Công thương TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Giá điện nhà trọ phải áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương

Theo ông Hóa, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện được áp dụng theo Quyết định số 1279 của Bộ Công thương. Đối với người thuê nhà để ở, việc tính giá điện được thực hiện theo Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 60.

Sở Công thương TP.HCM nhấn mạnh, nếu người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị bán điện thì tổng số tiền điện chủ nhà thu của người thuê "không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành".