Thời sự

TP.HCM ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương án '4 tại chỗ'

Uyển Nhi
14/05/2026 13:58 GMT+7

TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2026 với nhiều biện pháp cảnh báo ngập úng, sạt lở và rà soát điểm nguy cơ trên địa bàn.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai", triển khai xuyên suốt trong tháng 5.2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời huy động sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức và cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai.

TP.HCM yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải được triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và lãng phí.

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2026 với nhiều biện pháp cảnh báo ngập úng, sạt lở trên địa bàn

Rà soát điểm ngập úng, sạt lở ở TP.HCM và tăng cường cảnh báo rủi ro

Trong khuôn khổ Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2026, TP.HCM sẽ tập trung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng; phổ biến các mô hình hiệu quả, bài học kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở.

Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng thông qua báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, sự kiện, loa phát thanh, treo pano, băng rôn... tại các khu dân cư và cơ quan, đơn vị.

TP.HCM yêu cầu các địa phương rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển; đặc biệt tại các khu dân cư tập trung và khu vực dễ bị tổn thương.

Song song đó, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ - PV) và nguyên tắc "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương - PV), đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai tại cơ sở.

Huy động toàn hệ thống tham gia phòng chống thiên tai

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức, hỗ trợ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026; đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và UBND TP.HCM.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu quán triệt các quy định pháp luật về phòng chống thiên tai; rà soát, hoàn chỉnh phương án ứng phó tương ứng với từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro.

Các cơ quan báo chí sẽ tăng cường thời lượng phát sóng tin bài về phòng chống thiên tai ở đất liền và biển. Song song đó, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cộng đồng và lan tỏa các tấm gương tiêu biểu trong công tác này.

Theo kế hoạch, các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10.6 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và UBND TP.HCM.

