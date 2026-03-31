TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, AI trong phòng chống thiên tai

Siết chặt công tác phòng chống thiên tai

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị nhằm tăng cường công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, trong bối cảnh dự báo năm 2026 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, UBND TP.HCM yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.HCM chịu trách nhiệm tham mưu, điều hành toàn diện công tác phòng chống thiên tai. Lực lượng này phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời củng cố các đội xung kích tại cơ sở, sẵn sàng phối hợp ứng cứu khi có yêu cầu. Công tác đào tạo, diễn tập cũng được tăng cường để đảm bảo lực lượng thuần thục kỹ năng, xử lý tình huống hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM giữ vai trò đầu mối trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, xây dựng các kế hoạch dài hạn như kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030, chiến lược đến năm 2050, cũng như kế hoạch chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Đồng thời, đơn vị này phối hợp vận hành các hồ chứa lớn như Dầu Tiếng, Trị An nhằm điều tiết lưu lượng nước hợp lý, giảm nguy cơ ngập lụt, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

TP.HCM tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dự báo thiên tai

TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ viễn thám trong quan trắc, dự báo và cảnh báo thiên tai. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Song song đó, công tác kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở nguy hiểm sẽ được thực hiện trên toàn địa bàn, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026. Các vị trí nguy cơ cao sẽ được công bố, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền đến người dân để chủ động phòng tránh.

Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt tại các khu vực xung yếu như ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, các phương án sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn cũng được rà soát, cập nhật thường xuyên.

Ở lĩnh vực hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra các công trình, khu dân cư, nhà ven sông, chung cư cũ..., nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. TP.HCM cũng chú trọng nâng cấp hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, xử lý ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu.

Ngoài ra, nhiều lĩnh vực khác cũng được huy động đồng bộ: Sở Y tế TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc men; Sở Công thương TP.HCM đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM xây dựng phương án bảo vệ học sinh; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như các cơ quan báo chí tăng cường cảnh báo thiên tai đến người dân.

Chính quyền các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo từng loại hình thiên tai, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố như bể bờ bao, sạt lở đã được cảnh báo nhưng không xử lý kịp thời.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lấn chiếm sông, kênh rạch, xây dựng trái phép gây cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Đồng thời, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, chống sạt lở và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ tổ chức lực lượng, hoàn thiện chính sách đến ứng dụng công nghệ, TP.HCM đặt mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong năm 2026, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.