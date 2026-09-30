Toàn cảnh quốc lộ có 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 ở huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM) được khởi công cuối năm 2022. Tuyến đường dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu vực giáp Tây Ninh (Long An cũ), với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Diện mạo mới trên trục cửa ngõ phía nam TP.HCM

Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối tháng 9.2026 cho thấy diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt. Mật độ phương tiện trên tuyến khá đông, mặt đường rộng nên việc lưu thông thông thoáng hơn.

Nút giao Bến Lức - Long Thành và song hành quốc lộ 50 nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án gồm 2 phần chính: xây dựng tuyến đường song hành quốc lộ 50 và mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu.

Trong đó, đoạn đường song hành dài hơn 4 km hiện cơ bản hoàn thiện. Mặt đường rộng, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đã thành hình, tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Trong khi đó, phần quốc lộ 50 hiện hữu được mở rộng, nhiều hạng mục như hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, vỉa hè, dải phân cách và cây xanh cũng đã được triển khai.

Toàn cảnh quốc lộ 50 (trái) và song hành quốc lộ 50 sau khi được xây dựng và mở rộng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc 2 bên tuyến của dự án, nhịp sống bắt đầu sôi động hơn. Nhiều nhà dân, cửa hàng được xây dựng, sửa sang; một số khu vực ven đường cũng xuất hiện thêm hoạt động kinh doanh.

Vị trí giao nhau giữa quốc lộ 50 hiện hữu và song hành quốc lộ 50 sau khi được xây dựng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Đạt (42 tuổi, sống gần dự án) cho biết việc tuyến đường được mở rộng đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. "Đường bây giờ rộng, thoáng hơn nhiều. Từ khi một số đoạn được mở cho xe chạy, tình trạng ùn ứ cũng giảm, người dân chúng tôi rất phấn khởi", ông Đạt chia sẻ.

Theo thiết kế, toàn tuyến sau khi hoàn thành có mặt cắt ngang rộng 34 m, đáp ứng 6 làn xe, 2 bên bố trí vỉa hè dành cho người đi bộ.

Cận cảnh tuyến quốc lộ 50 sau khi được mở rộng lên 6 làn xe, diện mạo cửa ngõ phía nam TP.HCM thay đổi rõ rệt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án mở rộng quốc lộ 50 hoàn thành vào tháng 12.2026

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, giữa tháng 8.2026, công trình đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng, các đơn vị đang thi công nâng cấp đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 27.12.2026.

Diện mạo mới của quốc lộ 50, một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với Long An cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Quốc lộ 50 là một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối TP.HCM với khu vực Long An cũ và các tỉnh miền Tây. Tuyến cũng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng ở khu vực phía nam thành phố.

Công trường đầu đường song hành quốc lộ 50 ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trước đây, quốc lộ 50 hiện hữu có mặt đường hẹp trong khi lượng phương tiện lớn, thường xuyên chịu áp lực ùn tắc. Việc mở rộng lên 6 làn xe được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đường vào nút giao quốc lộ 50 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đường song hành quốc lộ 50 hướng về dự án cầu đường Bình Tiên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuyến quốc lộ 50 sau khi mở rộng có mặt cắt ngang 34 m, đáp ứng 6 làn xe và bố trí vỉa hè hai bên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án mở rộng quốc lộ 50 dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu vực giáp Tây Ninh (Long An cũ) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân lưu thông trên phần đường mới thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50 ở cửa ngõ phía nam TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tổng thể dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 ở huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM ẢNH: BAN GIAO THÔNG TP.HCM



