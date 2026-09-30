    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Toàn cảnh quốc lộ có 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Dự án mở rộng quốc lộ 50 lên 6 làn xe nối TP.HCM với Tây Ninh đã 'thành hình', dự kiến về đích vào tháng 12.2026.

    Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 ở huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM) được khởi công cuối năm 2022. Tuyến đường dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu vực giáp Tây Ninh (Long An cũ), với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

    Diện mạo mới trên trục cửa ngõ phía nam TP.HCM

    Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối tháng 9.2026 cho thấy diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt. Mật độ phương tiện trên tuyến khá đông, mặt đường rộng nên việc lưu thông thông thoáng hơn.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 1.

    Nút giao Bến Lức - Long Thành và song hành quốc lộ 50 nhìn từ trên cao

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dự án gồm 2 phần chính: xây dựng tuyến đường song hành quốc lộ 50 và mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu.

    Trong đó, đoạn đường song hành dài hơn 4 km hiện cơ bản hoàn thiện. Mặt đường rộng, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đã thành hình, tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM.

    Trong khi đó, phần quốc lộ 50 hiện hữu được mở rộng, nhiều hạng mục như hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, vỉa hè, dải phân cách và cây xanh cũng đã được triển khai.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 2.

    Toàn cảnh quốc lộ 50 (trái) và song hành quốc lộ 50 sau khi được xây dựng và mở rộng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dọc 2 bên tuyến của dự án, nhịp sống bắt đầu sôi động hơn. Nhiều nhà dân, cửa hàng được xây dựng, sửa sang; một số khu vực ven đường cũng xuất hiện thêm hoạt động kinh doanh.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 3.

    Vị trí giao nhau giữa quốc lộ 50 hiện hữu và song hành quốc lộ 50 sau khi được xây dựng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ông Đạt (42 tuổi, sống gần dự án) cho biết việc tuyến đường được mở rộng đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. "Đường bây giờ rộng, thoáng hơn nhiều. Từ khi một số đoạn được mở cho xe chạy, tình trạng ùn ứ cũng giảm, người dân chúng tôi rất phấn khởi", ông Đạt chia sẻ.

    Theo thiết kế, toàn tuyến sau khi hoàn thành có mặt cắt ngang rộng 34 m, đáp ứng 6 làn xe, 2 bên bố trí vỉa hè dành cho người đi bộ.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 4.

    Cận cảnh tuyến quốc lộ 50 sau khi được mở rộng lên 6 làn xe, diện mạo cửa ngõ phía nam TP.HCM thay đổi rõ rệt

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dự án mở rộng quốc lộ 50 hoàn thành vào tháng 12.2026

    Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, giữa tháng 8.2026, công trình đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng, các đơn vị đang thi công nâng cấp đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 27.12.2026.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 5.

    Diện mạo mới của quốc lộ 50, một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với Long An cũ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Quốc lộ 50 là một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối TP.HCM với khu vực Long An cũ và các tỉnh miền Tây. Tuyến cũng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng ở khu vực phía nam thành phố.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 6.

    Công trường đầu đường song hành quốc lộ 50 ở TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trước đây, quốc lộ 50 hiện hữu có mặt đường hẹp trong khi lượng phương tiện lớn, thường xuyên chịu áp lực ùn tắc. Việc mở rộng lên 6 làn xe được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 7.

    Đường vào nút giao quốc lộ 50

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 8.

    Nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 9.

    Đường song hành quốc lộ 50 hướng về dự án cầu đường Bình Tiên

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 12.

    Tuyến quốc lộ 50 sau khi mở rộng có mặt cắt ngang 34 m, đáp ứng 6 làn xe và bố trí vỉa hè hai bên

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 13.

    Dự án mở rộng quốc lộ 50 dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu vực giáp Tây Ninh (Long An cũ)

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 14.

    Người dân lưu thông trên phần đường mới thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50 ở cửa ngõ phía nam TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích- Ảnh 15.

    Tổng thể dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 ở huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM

    ẢNH: BAN GIAO THÔNG TP.HCM


    Tin liên quan

    Nút giao quốc lộ 50 ở TP.HCM đã xong nhưng chưa thể mở, vì sao?

    Nút giao quốc lộ 50 ở TP.HCM đã xong nhưng chưa thể mở, vì sao?

    Nút giao quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh ở huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM) đã thi công xong nhưng chưa thể khai thác, dự kiến chờ đến quý 4/2027.

    Mở rộng quốc lộ 50 gần 1.500 tỉ đồng ở TP.HCM 'kẹt' vì vướng 1 hộ dân

    Khám phá thêm chủ đề

    mở rộng quốc lộ 50 Quốc lộ 50 giao thông TP.HCM TP.HCM cửa ngõ phía nam cao tốc Bến Lức - Long Thành Tây Ninh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận