Tài xế lưu thông thế nào khi thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành?

Hạng mục xây lắp lớn cuối cùng là cầu Phước Khánh đã cơ bản hoàn thiện, đánh dấu mốc nối liền toàn bộ tuyến đường sau nhiều năm thi công.

Cùng với việc hoàn thiện cầu Phước Khánh, dự án nút giao Rừng Sác ở phía TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình nút giao khác mức này sẽ kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ và khu vực phía đông thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các điểm ra - vào cao tốc tài xế cần biết

Theo phương án tổ chức giao thông đang được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xây dựng, tuyến cao tốc có 6 nút giao trọng điểm giúp phương tiện dễ dàng di chuyển:

- Từ hướng các tỉnh miền Tây: Xe đi từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) có thể chuyển tiếp trực tiếp sang cao tốc Bến Lức - Long Thành để chạy suốt về Đồng Nai, kết nối quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

- Từ TP.HCM:

. Khu vực phía tây/Bình Chánh: Đi theo đường Võ Trần Chí vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương rồi qua nút giao Mỹ Yên; hoặc đi quốc lộ 1 hướng về Bến Lức để vào cao tốc tại nút giao quốc lộ 1.

. Khu vực phía Nam (Q.7/Nhà Bè/Phú Mỹ Hưng): Đi theo trục Nguyễn Văn Linh/Nguyễn Hữu Thọ/Nguyễn Văn Tạo để lên cao tốc.

- Từ phía Đồng Nai: Xe ra/vào cao tốc tại nút giao Phước An (kết nối đường Trường Chinh và cảng Phước An) hoặc nút giao cuối tuyến (kết nối quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).

Quy định tốc độ và phân làn giao thông

Tốc độ tối đa trên tuyến chính dao động từ 80 - 90 km/giờ (tối thiểu 60 km/giờ) tùy theo từng đoạn:

- Đoạn 1: Từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh: Xe di chuyển với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

- Đoạn 2: Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết đường dẫn cầu Phước Khánh: Vận tốc tối đa 80 km/giờ.

- Đoạn 3: Đoạn còn lại đến cuối tuyến (Đồng Nai): Xe đi tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Đường nhánh ra/vào sẽ được giới hạn tốc độ thấp hơn tuyến chính. Các phương tiện đi trên đường nhánh tuân thủ thứ tự di chuyển hoặc giữ làn phải nếu có từ 2 làn trở lên.

Quy định phân làn đường

Trên tuyến cao tốc, mỗi chiều sẽ lưu thông gồm 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp. Trong đó, làn số 1 (sát dải phân cách giữa) dành cho ô tô con (4 - 9 chỗ), xe bán tải, xe van, xe tải dưới 7,5 tấn. Phương tiện lưu thông làn này có trách nhiệm nhường đường khi có xe khác xin vượt đúng quy định.

Làn số 2 (sát làn dừng khẩn cấp) là làn di chuyển bắt buộc đối với xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ, xe quá khổ/quá tải, xe máy chuyên dùng. Các xe này chỉ được chuyển sang làn số 1 khi vượt hoặc khi làn số 2 gặp sự cố, sửa chữa.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công từ năm 2014 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 29.500 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe cùng tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Sau thời gian tạm dừng do vướng mắc thủ tục và nguồn vốn, dự án tái khởi động tích cực từ cuối năm 2023.

Khi đi vào vận hành toàn tuyến, công trình không chỉ giúp cắt giảm thời gian di chuyển giữa Đông và Tây Nam bộ mà còn tạo hành lang vận tải hàng hóa chiến lược kết nối các tỉnh miền Tây đến hệ thống cảng biển phía đông và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.