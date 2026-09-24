Xe buýt TP.HCM điều chỉnh chuyến, khu vực nào được tăng cường?

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1.7 đến hết ngày 22.9, 134 tuyến xe buýt trên địa bàn đã vận chuyển gần 27 triệu lượt hành khách.

Đây là kết quả được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông tin trong văn bản cung cấp cho báo chí tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 24.9.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo chiều 24.9 ẢNH: UYỂN NHI

Trên cơ sở sản lượng thực tế và nhu cầu đi lại từng thời điểm, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị vận tải điều chỉnh phương án phục vụ. Cụ thể, 11 tuyến xe buýt được tăng chuyến gồm: 13, 75, 94, 61-2, 61-4, 61-8, 61-3, 72-4, 173, 171 và 172. Tổng số chuyến tăng thêm 194 chuyến/ngày.

Ngoài ra, các đơn vị cũng điều chỉnh biểu đồ chạy xe, giờ xuất bến, khoảng cách giữa các chuyến. Đồng thời bố trí phương tiện dự phòng tại các khu vực có nhu cầu tăng cao.

Khu Đại học Quốc gia TP.HCM được tăng cường xe buýt giờ cao điểm

Riêng khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã tăng cường hoạt động tuyến số 8 qua bến xe buýt Khu B.

Các tuyến số 3, 6, 8, 10, 33, 38, 53 và 170 cũng được điều chỉnh hoạt động vào các khung giờ cao điểm. Việc theo dõi sản lượng tiếp tục được thực hiện để điều chỉnh phương án phục vụ phù hợp.

TP.HCM tăng 194 chuyến xe buýt/ngày trên 11 tuyến, đồng thời điều chỉnh nhiều tuyến phục vụ khu Đại học Quốc gia TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về kinh phí, đơn vị này cho biết kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo chính sách của TP.HCM. Việc thanh toán cho các đơn vị vận tải dựa trên khối lượng vận chuyển thực tế được ghi nhận, kiểm tra, đối soát và nghiệm thu theo quy định.

Dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM là 630 tỉ đồng.