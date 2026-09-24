Sắp duyệt TOD quanh metro số 2, ga Thủ Thiêm: TP.HCM nói gì về giá nhà đất?

Metro số 2, ga Thủ Thiêm vào nhóm TOD duyệt sớm

Chiều 24.9, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Phòng Quản lý đường sắt đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) có nội dung trả lời báo chí về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, việc chuẩn bị quy hoạch TOD gắn với các tuyến đường sắt đang được tập trung tại nhiều khu vực trọng điểm.

Đối với metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM đã phê duyệt ranh giới quy hoạch TOD ngày 19.6.2026. Hiện hồ sơ đang được hoàn thiện, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong tháng 12.2026.

Khu vực ga Thủ Thiêm cũng đã được phê duyệt ranh giới TOD ngày 26.6.2026. Khu vực này dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12.2026 đến tháng 1.2027.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Với ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương - Củ Chi, TP.HCM dự kiến hoàn thành báo cáo rà soát ranh giới trong quý 4/2026, sau đó phê duyệt quy hoạch trong giai đoạn quý 1 - quý 3/2027.

Riêng metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, hiện đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10.2026. Quy hoạch TOD quanh tuyến này dự kiến được phê duyệt trong quý 1 - quý 2/2027.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý 1 - quý 3/2027.

Ngoài ra, các tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 4, giai đoạn 1 metro số 6, metro Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương và metro số 2 (đoạn Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý 4/2026 để triển khai đồng bộ sau khi phương án tuyến được phê duyệt.

Các dự án TOD ngày càng được quan tâm nhiều hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Chưa đủ cơ sở công bố tác động giá bất động sản

Theo định hướng tại Nghị quyết 21, không gian quanh các nhà ga TOD sẽ được định hướng bố trí theo mô hình hỗn hợp, gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng. Giao thông công cộng giữ vai trò chủ đạo. Các khu vực quanh ga sẽ được tổ chức lối đi bộ, đường xe đạp để người dân tiếp cận nhà ga thuận tiện và an toàn.

Quy mô phát triển TOD không vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thành phố cũng đặt mục tiêu khai thác hiệu quả giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và không gian trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Về tác động của TOD đến thị trường bất động sản quanh nhà ga, cơ quan chuyên môn cho biết hiện chưa đủ cơ sở để công bố mức thay đổi cụ thể về giá trị, nhu cầu và hiệu quả khai thác bất động sản tại từng khu vực quanh ga.

Việc đánh giá cần dựa trên số liệu giao dịch, giá bán, giá thuê và tình hình khai thác thực tế, đồng thời phải phân biệt tác động của giao thông công cộng với biến động chung của thị trường.

TP.HCM thi công ga ngầm ở ga Phạm Văn Bạch, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sở Xây dựng TP.HCM cũng nêu 3 vướng mắc lớn trong triển khai TOD. Đầu tiên là áp lực tiến độ khi TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến, đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới, đồng thời phải triển khai quy hoạch TOD để phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt.

Vướng mắc tiếp theo là nguy cơ kéo dài giải phóng mặt bằng, nhất là tại các tuyến xuyên tâm nội đô có mật độ dân cư dày đặc.

Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư công và vốn huy động theo phương thức đối tác công tư rất lớn, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Các giải pháp được đề xuất gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.