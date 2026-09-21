Đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị sớm công khai ranh giới, quy hoạch TOD

Ngày 21.9, tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND TP.HCM, nhiều đại biểu góp ý về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), nhấn mạnh yêu cầu minh bạch quy hoạch, hài hòa lợi ích và chuẩn bị cơ chế thực hiện.



Đại biểu Phạm Văn Triêm, Tổ đại biểu số 27, cho rằng TOD sẽ làm giá trị đất quanh nhà ga tăng đáng kể. Vấn đề cần tính toán là thu hồi phần giá trị tăng thêm từ đầu tư của Nhà nước như thế nào để tiếp tục đầu tư cho giao thông công cộng.

Ông đề nghị thành phố nghiên cứu cơ chế khai thác quỹ đất, đấu giá, đấu thầu dự án và các công cụ tài chính phù hợp quanh khu TOD, bảo đảm minh bạch, hài hòa quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Các dự án TOD ngày càng được quan tâm nhiều hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại biểu Nguyễn Ngọc Văn, Tổ đại biểu số 4, quan tâm việc xác định phạm vi TOD. Theo ông, khu vực này được hưởng những ưu tiên về chỉ tiêu quy hoạch, vì vậy ranh giới phải rõ ràng, được phê duyệt sớm để người dân nắm bắt. Ông nhận xét phần giải trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc "chưa rõ ràng trong câu chuyện phạm vi".

Ông Văn đề nghị sở sớm tham mưu điều chỉnh quy hoạch các khu TOD, công khai thông tin để thu hút nhà đầu tư lớn. Việc chỉ giảm thủ tục lập nhiệm vụ quy hoạch, theo ông, chưa phải giải pháp tốt nhất để thu hút nhà đầu tư đồng hành phát triển các khu vực này.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đề nghị phát triển TOD và đường sắt đô thị gắn với cơ sở y tế, trường học, khu dân cư. Từ quan sát tại một số nước châu Âu, ông cho biết nhà ga gần trường đại học, bệnh viện giúp việc đi lại thuận tiện. Cách tổ chức này góp phần giảm ùn tắc và áp lực hạ tầng.

Giải trình, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết UBND TP.HCM đã có Tờ trình số 1263 ngày 17.9.2026 về quy hoạch khu vực TOD. Dự thảo quy định bán kính tối đa 1.000 m tính từ tâm quy ước của nhà ga.

Dự thảo cũng đề xuất một số chỉ tiêu đặc thù nhằm tối ưu quỹ đất quanh ga metro, như hệ số sử dụng đất có thể tăng lên tối đa 1,5 lần; một số chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe có thể giảm 50%. Mảng xanh, không gian công cộng được bố trí linh hoạt.

Về thủ tục, đồ án quy hoạch khu vực TOD không phải lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. UBND TP.HCM được quyết định lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan trong toàn bộ hoặc một phần khu TOD ngay sau khi ranh giới được chấp thuận.

Các đại biểu thảo luận tại tổ số 3 ẢNH: THÚY LIỄU

Đại diện Sở Xây dựng lưu ý dự thảo đang quy định về đường sắt địa phương, trong khi luật Phát triển đô thị cho phép địa phương lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu TOD trên đường sắt quốc gia. Sở đề nghị rà soát, điều chỉnh để phạm vi nghị quyết phù hợp với luật.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đề nghị các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị hướng dẫn, cơ chế triển khai để có thể thực hiện ngay khi luật có hiệu lực ngày 1.10.2026; đồng thời làm rõ phạm vi, công khai quy hoạch TOD, tạo thuận lợi cho người dân.