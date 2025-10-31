TP.HCM: Chuyên gia đề xuất làm đô thị TOD tại xã Nhà Bè

Ngày 31.10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhà Bè tổ chức hội thảo "Quy hoạch và định hướng phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới". Tại hội thảo, các chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh việc phát triển cụm đô thị TOD tại xã Nhà Bè.

X ã Nhà Bè có thể phát triển nhiều cụm đô thị TOD

Tại hội thảo, TS Phạm Thái Sơn (Chương trình Phát triển đô thị bền vững - Đại học Việt Đức) nhìn nhận, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh của TP.HCM, các khu vực vùng ven đóng vai trò quan trọng trong việc giãn dân và tạo động lực phát triển mới.

Với diện tích khoảng 37 km², dân số hơn 120.000 người và vị trí cửa ngõ khu đông nam TP.HCM, xã Nhà Bè được đánh giá có tiềm năng lớn để trở thành khu đô thị vệ tinh của thành phố. Khu vực này nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cùng các tuyến metro trong tương lai, rất thuận lợi để phát triển các cụm TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Theo TS Sơn, Nhà Bè có thể phát triển 3 khu đô thị TOD chính: khu chỉnh trang ven sông Nhà Bè với mật độ dân cư trung bình - cao; khu sinh thái - dịch vụ phía tây gắn với công nghiệp sạch, trường đại học, logistics và khu phát triển mới dọc các tuyến metro, tập trung thương mại, công viên, bến thuyền.

"Mô hình TOD vùng ven được xem là hướng đi chiến lược giúp TP.HCM phát triển cân bằng, giảm tải khu trung tâm, đồng thời hình thành những đô thị xanh, đáng sống. Với lợi thế quỹ đất lớn, hệ thống sông ngòi tự nhiên và vị trí chiến lược, Nhà Bè hội đủ điều kiện trở thành hình mẫu TOD vùng ven, một cực phát triển mới của khu Nam TP.HCM trong tương lai", TS Sơn nhận xét.

Nhiều chuyên gia đề xuất phát triển các cụm đô thị TOD tại xã Nhà Bè (TP.HCM) ẢNH: T.L

Còn ThS - KTS Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 4 (VIUP) đánh giá, với vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Nhà Bè đang nổi lên như vùng phát triển chiến lược, đóng vai trò cầu nối giữa trung tâm thành phố và các khu vực công nghiệp - dịch vụ mới.

Tuy nhiên, bà Linh chỉ ra, hiện mạng lưới giao thông của Nhà Bè còn hạn chế, các tuyến đường chính như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương chưa đồng bộ.

"Vì vậy, định hướng sắp tới xã Nhà Bè cần tập trung mở rộng các tuyến trục chính, đồng thời phát triển 5 tuyến metro (MRT số 4, 5, 7, 8 và 12) kết nối khu vực này với trung tâm thành phố, khu công nghiệp Hiệp Phước, sân bay Long Thành và vùng phụ cận. Việc phát triển các tuyến giao thông này sẽ tạo điều kiện hình thành các cụm TOD", bà Linh nói.

Trong quy hoạch mới, Nhà Bè được định hướng phát triển hệ thống không gian mở kết hợp thoát nước, tạo cảnh quan xanh dọc sông Soài Rạp và các kênh rạch lớn. Các khu đô thị trung tâm sẽ được tổ chức theo mô hình đa chức năng vừa ở, vừa làm việc, vừa dịch vụ, gắn với mảng xanh, công viên ven sông và các tuyến đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất được thiết kế linh hoạt, khuyến khích phát triển mô hình hỗn hợp như nhà ở, thương mại, văn phòng, trường học trong cùng khu vực, nhằm tạo nhịp sống năng động, thân thiện môi trường.

Bước đột phá trong quy hoạch đô thị sinh thái khu nam TP.HCM

Tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, xã Nhà Bè có vị trí đặc biệt, vừa là vùng dự trữ phát triển, vừa là cầu nối chiến lược giữa trung tâm TP.HCM với cảng biển và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Trong bối cảnh thành phố hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, Nhà Bè được xác định là hạt nhân của khu Nam, gắn kết giữa công nghiệp, dịch vụ, logistics và hạ tầng xanh.

Ông Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo ẢNH: T.L

Ông Bùi Xuân Cường cho rằng, để phát triển bền vững, Nhà Bè cần tập trung vào 3 định hướng trọng tâm: đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông - kỹ thuật - xã hội; xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm; và phát triển theo hướng đô thị sinh thái - thông minh - thích ứng biến đổi khí hậu. Với lợi thế sông nước và bản sắc vùng đất Nam bộ, Nhà Bè có tiềm năng trở thành đô thị đáng sống, trung tâm kinh tế - dịch vụ - logistics xanh của TP.HCM.

Là cơ quan tham mưu cho Bộ Xây dựng, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, cho rằng: "Xã Nhà Bè cần điều chỉnh thể chế, công cụ quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đặc thù của các xã đô thị hóa. Cần đổi mới phương thức quản lý để Nhà Bè vừa thống nhất trong tổng thể thành phố, vừa có tính độc lập về không gian phát triển. Tiếp tục cải tạo môi trường sông rạch đồng bộ trên toàn khu vực phía nam. Và cuối cùng, quy hoạch Nhà Bè chỉ thực sự hiệu quả khi có lộ trình và nguồn lực thực hiện rõ ràng, huy động được sự tham gia của trung ương, thành phố và cộng đồng địa phương".