Metro số 2 TP.HCM lộ mốc đưa máy khoan hầm, đón tàu đầu tiên

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có văn bản trả lời PV Báo Thanh Niên về tiến độ mới nhất dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và các tuyến metro đang và chuẩn bị triển khai ở TP.HCM.

Phấn đấu đưa máy khoan hầm metro số 2 vào tháng 8.2027

Theo đơn vị này, metro số 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ bàn giao 100%. Hiện nhà thầu đã hoàn tất khoan khảo sát địa chất, đồng thời hoàn thiện thiết kế chi tiết các hạng mục.

Trên công trường, việc thi công đang được triển khai đồng loạt tại 6 ga gồm Hòa Hưng (ST04), Lê Thị Riêng (ST05), Phạm Văn Hai (ST06), Bảy Hiền (ST07), Bà Quẹo (ST09) và Phạm Văn Bạch (ST10). Các điều kiện cần thiết cũng đang được chuẩn bị để triển khai những ga còn lại trên toàn tuyến.

TP.HCM thi công tường vây ga ngầm metro số 2 trên đường Trường Chinh, sáng 7.7 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo MAUR, đơn vị cùng các nhà thầu đang tối ưu phương án thi công, phấn đấu đưa máy TBM (TBM là loại máy cơ giới hình trụ, được thiết kế chuyên biệt để đào đường hầm xuyên qua nhiều dạng địa chất khác nhau - PV) vào khoan hầm trong tháng 8.2027.

Sau mốc này, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng depot và tiếp nhận đoàn tàu đầu tiên vào ngày 30.7.2029. Việc vận hành thử và chứng nhận an toàn hệ thống dự kiến hoàn thành ngày 31.12.2030.

Như vậy, theo tiến độ hiện nay, từ thời điểm dự kiến bắt đầu khoan hầm đến khi đoàn tàu đầu tiên được tiếp nhận sẽ kéo dài khoảng 2 năm.

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là một trong những dự án đường sắt đô thị đang được TP.HCM đẩy nhanh triển khai sau khi hoàn tất mặt bằng. Giai đoạn hiện nay tập trung vào thiết kế chi tiết và tổ chức thi công tại các nhà ga để chuẩn bị cho những hạng mục ngầm quy mô lớn tiếp theo.

3 tuyến metro đặt mục tiêu khởi công cuối năm 2026

Không chỉ metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, MAUR cho biết đang tập trung chuẩn bị đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị khác, với mục tiêu khởi công trong quý 4.2026. Gồm:

Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM Metro số 6 (Vành đai trong, giai đoạn 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu).

Hiện MAUR đang phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Phối cảnh tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đoạn trên quốc lộ 13, đi bên phải tuyến đường bộ ẢNH: ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Bên cạnh đó, TP.HCM đang nghiên cứu tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. MAUR cũng phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM tham mưu nghiên cứu phương án kéo dài tuyến này đến khu vực sân bay Long Thành, kết nối với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 2 Đồng Nai.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai song song. Trong đó, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) dự kiến hoàn thành trong tháng 9.2026.

