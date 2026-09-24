TP.HCM mở giao lộ cầu Phú Long, trạm thu phí trên quốc lộ 13 đổi ra sao?

Chiều 24.9, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về phương án di dời, cải tạo hoạt động thu phí tại trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu).

Theo ông Dũng, khu vực giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn vào cầu Phú Long hiện thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là giao lộ này đang bị đóng.

Do đó, các phương tiện lưu thông từ cầu Phú Long về trung tâm TP.HCM bắt buộc rẽ phải, sau đó quay đầu tại giao lộ kế cận. Việc này làm tăng áp lực giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Ông Vũ Anh Dũng cho biết, dự kiến đồng thời mở lại giao lộ cầu Phú Long và cải tạo trạm thu phí Lái Thiêu trong tháng 10.2026

ẢNH: UYỂN NHI

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất với Công an TP.HCM và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII, chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 13) về việc mở lại giao lộ quốc lộ 13 - đường vào cầu Phú Long. Theo kế hoạch, việc mở lại giao lộ này sẽ được thực hiện trước ngày 10.10.2026.

Trạm thu phí Lái Thiêu giữ nguyên vị trí, thay bằng giá long môn

Đối với trạm thu phí Lái Thiêu, ông Dũng cho biết vị trí trạm vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, để tăng khả năng thoát xe qua khu vực giao lộ, các hạng mục thu phí hiện hữu sẽ được cải tạo và thay bằng giá long môn.

Giá long môn là kết cấu thép bắc ngang qua phần đường xe chạy. Các phương tiện lưu thông bên dưới, trong khi hệ thống thu phí tự động được gắn phía trên. Từ đó khu vực này chỉ còn duy nhất một làn xe bố trí trạm thu phí để phục vụ một số ít ô tô mua vé, trả phí thủ công.

Về tiến độ cải tạo trạm thu phí, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc thực hiện sẽ theo kế hoạch của CII, dự kiến triển khai trong tháng 10.2026.