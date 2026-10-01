TP.HCM sắp khởi công loạt dự án nghìn tỉ: Có cầu Cần Giờ, quốc lộ 22

Chiều 1.10, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, quốc lộ 22 trong danh sách

Theo ông Trường, trong quý 4/2026, TP.HCM dự kiến khởi công các công trình giao thông, hạ tầng đô thị quy mô lớn. Đây là những dự án được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối mới, giảm áp lực giao thông và cải thiện môi trường đô thị tại nhiều khu vực.

TP.HCM khởi công 3 dự án cầu, gồm:

Cầu Thủ Thiêm 4: Dự án trọng điểm dự kiến khởi công trong quý 4/2026. Công trình dài khoảng 2,16 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, kết nối khu vực quận 7 cũ với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu Cần Giờ: Tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng, được thiết kế là cầu dây văng, nối khu vực Nhà Bè với Cần Giờ, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu. Cầu Phú Mỹ 2: Công trình giao thông trọng điểm liên vùng với tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỉ đồng, dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng BT.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM) phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh đó, TP.HCM dự kiến khởi công 4 dự án đường giao thông, gồm:

Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3: Tuyến đường chuyên dụng dành cho xe container này có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỉ đồng, nhằm tách xe tải nặng khỏi khu dân cư, đồng thời giảm ùn tắc cho đường Võ Chí Công. Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM: Tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng. Dự án đi qua các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành): Dự án có chiều dài khoảng 8,6 km, tổng vốn đầu tư gần 9.894 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028. Trong đó, đoạn đường trên cao dài hơn 6,6 km, từ khu vực cầu Rạch Đỉa đến gần nút giao cao tốc. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TP.HCM): Công trình dài khoảng 8,7 km, tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng. Dự kiến quốc lộ 22 hoàn thành mở rộng năm 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 dự kiến khởi công quý 4/2026 ẢNH: U.N

Cải tạo rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn

Không chỉ có các dự án giao thông, TP.HCM cũng chuẩn bị khởi công nhiều dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh: Tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng. Tuyến rạch dài 2,24 km, gồm tuyến chính dài 1.965 m và nhánh dài 275 m. Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé: Tổng vốn đầu tư gần 7.800 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, đi qua khu vực phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Dự án cải tạo rạch Bà Lớn: Tổng mức đầu tư khoảng 9.228 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 6.350 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.291 tỉ đồng. Tuyến rạch dài khoảng 7,3 km, từ kênh Đôi đến rạch Bà Lào.