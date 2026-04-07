15 tỉnh nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 41 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 7.4, khu vực Tây Bắc bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 39 độ C, thậm chí trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 40,2 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,2 độ C, Hà Tĩnh 40,8 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Khu vực Đông Bắc bộ, phía đông tỉnh Đắk Lắk, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, thậm chí trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Dự báo, ngày 8 - 9.4, khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, thậm chí trên 40 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.