Nắng nóng 40 độ C kéo dài ít nhất 6 ngày nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 7.4, khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,9 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 35 - 40%.

Nắng nóng 40 độ C sẽ kéo dài từ nay đến 13.4 ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Dự báo ngày 8 - 9.4, khu vực Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể kéo dài ít nhất 6 ngày nữa, trong đó, khu vực miền Trung có nhiều nơi nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C trong vòng nhiều ngày.

Cụ thể, khu vực Đồng Hới (Quảng Trị), Thành Sen (Hà Tĩnh), Trường Vinh (Nghệ An)... nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 39 - 40 độ C kéo dài từ nay đến 13.4.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ nắng nóng từ nay đến 13.4 với nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 36 - 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, do nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các mặt đệm như bê tông, đường nhựa.