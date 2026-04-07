Miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nóng trên 40 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, miền Bắc nắng nóng diện rộng và sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 6.4, khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C.

Trong đó, một số khu vực có nắng nóng trên 40 độ C như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) là 40,3 độ C; tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 40,1 độ C; tại Đồng Hới (Quảng Trị) là 40,2 độ C.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bắt đầu từ hôm nay 7.4, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc, riêng 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chưa xuất hiện nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt nắng nóng này ở các tỉnh miền Bắc, Trung bộ sẽ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong đó, khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ là những nơi có cường độ nắng nóng gay gắt nhất với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như tại: Sông Mã , Yên Châu (Sơn La); Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An)...

Dự báo hôm nay, nhiệt độ nắng nóng cao nhất từ Thanh Hóa đến TP.Huế hôm nay phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết ở đông Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 26 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Bà Trần Thị Thúy Nga cũng cảnh báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm trong đợt này có gây ra ảnh hưởng không tốt đến tình hình sức khỏe. Người dân ở khu vực được cảnh báo có nắng nóng gay gắt nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, bởi đây là thời điểm nắng nóng đạt cường độ mạnh nhất.

Ngoài ra, người dân cần chủ động phòng ngừa cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng.